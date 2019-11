Mario Kart Tour avrà presto una modalità multiplayer | siete pronti a sfidare i vostri

Mario Kart Tour non conosce limiti e supera un altro record sul Play Store : Mario Kart Tour continua a crescere sempre di e raggiunge la vetta di 129 milioni di download sul Play Store e App Store L'articolo Mario Kart Tour non conosce limiti e supera un altro record sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Partenza a razzo per Mario Kart Tour con 123 - 9 milioni di download nel primo mese : Mario Kart Tour, l'ultimo gioco mobile di Nintendo, ha avuto il secondo mese di lancio più grande della storia in termini di download. Secondo i dati di Sensor Tower Store Intelligence, il gioco di corse ha accumulato circa 123,9 milioni di download unici sia su App Store sia su Google Play, generando $ 37,4 milioni di entrate dalla sua uscita.L'app di corse è il lancio di maggior successo per un gioco mobile di Nintendo per download finora. Ha ...

Gli sviluppatori di Yooka-Laylee vorrebbero creare un titolo in stile Mario Kart o Splatoon : Yooka-Laylee and the Impossible Lair è finalmente disponibile su Nintendo Switch e l'operazione nostalgia messa in piedi dai ragazzi di Playtonic Games può dirsi conclusa. Ma cosa ci sarà ora nel futuro dello studio? In una recente intervista il team di sviluppo ha dichiarato di voler esplorare nuovi orizzonti, ed ha elencato alcuni titoli Nintendo da cui potrebbe trarre spunto:"Penso che continueremo a lavorare su Yooka Laylee in futuro, sul ...

Mario Kart Tour aggiunge nuovi tracciati - personaggi e skin con l’aggiornamento di Tokyo : Mario Kart Tour ha ricevuto il suo primo aggiornamento quindicinale gratuito annunciato ieri su Twitter e porterà i giocatori a Tokyo dove potranno gareggiare fino al 22 ottobre. Ora sono disponibili tre nuovi tracciati già visti in edizioni precedenti del gioco: Kalimari Desert, Neo Bowser City e l'impegnativo Rainbow Road dell'edizione SNES, oltre a nuovi personaggi e skin. L'articolo Mario Kart Tour aggiunge nuovi tracciati, personaggi e ...

Mario Kart Tour : con il nuovo aggiornamento il Set Diddy Kong costa quasi 44 euro : Il nuovo aggiornamento di Mario Kart Tour, disponibile ora, ha aggiunto un nuovo percorso ambientato a Tokyo, oltre ai nuovi personaggi e parti di Kart da sbloccare. Per l'occasione sono stati aggiunti nuovi set che possono essere sbloccati pagando attraverso valuta reale: tra questi troviamo Rosalinda e Diddy Kong.La cosa che salta subito all'occhio però è il prezzo di questi due set: quello di Diddy Kong costa la bellezza di 43,99 euro, mentre ...

Mario Kart Tour si aggiorna con piste e personaggi : tutte le novità in arrivo l’8 ottobre : L'ultima scommessa mobile di Nintendo fa rima con Mario Kart Tour. Dopo aver conquistato i videogiocatori su console fin dai tempi del SNES, la serie corsistica con protagonista Mario e molti dei personaggi più amati della casa nipponica è infatti sbarcata anche su dispositivi mobile a settembre, permettendo a chiunque possieda uno smartphone di scendere in pista scaricando gratuitamente il gioco da App Store e Google Play Store. Naturalmente ...

Mario Kart Tour raggiunge quota 90 milioni di download e incassa oltre 12 milioni di dollari : La scorsa settimana, vi abbiamo parlato di come Mario Kart Tour abbia ottenuto risultati eccezionali per il suo primo giorno di uscita. Ma dopo poco meno di una settimana dal lancio, ha continuato a battere ancora più record. Sensor Tower ha recentemente notato che il gioco ha raggiunto quota 90,1 milioni di download dalla sua uscita. Si contano 15 milioni di giocatori al giorno negli ultimi sei giorni. Ciò eclissa facilmente il precedente ...

Clap clap - Nintendo : Mario Kart Tour è un successo e supera i 90 milioni di download : Nintendo è la classica gallina dalle uova d’oro. Anno dopo anno, gioco dopo gioco, è ancora in grado di rapire milioni e milioni di giocatori di tutte le età e provenienti da tutte le parti del mondo. L’arrivo di Mario Kart Tour non ha fatto altro che incrementare lo strapotere dell’azienda giapponese che, al momento della stesura della news, ha superato i 90 milioni di download. Si tratta del miglior risultato di sempre per ...

Mario Kart Tour pesantamente stroncato dalla critica? : Mario Kart Tour ha debuttato su dispositivi iOS e Android facendo letteralmente il botto arrivando a battere il record di un successo incredibile come Pokémon GO e toccando quota 20 milioni di download nel solo day one. Numeri da capogiro che vanno a braccetto con valutazioni positive sia su Google Play che su AppStore. Tuttavia, come abbiamo già sottolineato alcuni giorni fa, le critiche sia tra gli utenti che all'interno della critica ...

Alcuni utenti Xiaomi lamentano ban immotivati da Pokémon Go che è stato superato da Mario Kart Tour : Alcuni utenti di dispositivi Xiaomi sostengono di essere stati erroneamente banditi da Pokémon Go, che è stato ampiamente superato da Mario Kart Tour in termini di download del primo giorno. Gli utenti hanno segnalato divieti che vanno dalla sospensione di 30 giorni alla chiusura permanente degli account Pokémon Go coinvolti nel ban. L'articolo Alcuni utenti Xiaomi lamentano ban immotivati da Pokémon Go che è stato superato da Mario Kart Tour ...

Mario Kart Tour supera il record di Pokémon GO con 20 milioni di download al day one : A quanto pare Mario Kart Tour sta piacendo molto ai giocatori. La più recente uscita mobile di Nintendo ha battuto il record di download al day one non solo per i suoi giochi mobile, ma per tutti i giochi mobile.Il record precedente era detenuto da Pokémon GO, con 6,7 milioni di download nelle prime 24 ore. Mario Kart Tour ha collezionato 20 milioni di download, battendo il record e superando altri giochi come Clash Royale e Fortnite, secondo i ...

Mario Kart Tour : 5 trucchi da imparare subito : subito un record di download per Mario Kart Tour che fa della semplicità e dell’intuitività i suoi punti forti sia su Android sia su iOs. Ecco cinque utili trucchi da imparare subito per spremere al meglio il nuovo titolo già in grado di mandare in tilt i server Nintendo per troppo afflusso di giocatori. Pulisci via l’inchiostro Quando un blooper ti colpisce la visuale viene sporcata dall’inchiostro e risulta davvero ...

Mario Kart Tour al primo posto in 58 mercati tra le app gratuite per iPhone : Come probabilmente saprete, Mario Kart Tour è ora disponibile in tutto il mondo per dispositivi mobile. Sensor Tower ha già ottenuto le prime informazioni su come sta andando il gioco e, stando ai dati condivisi, il titolo free-to-play è attualmente l'app per iPhone gratuita n.1 in 58 mercati. Ciò include gli Stati Uniti e il Giappone. Negli USA, attualmente il gioco è anche alla posizione numero 19 per quanto riguarda le entrate delle app per ...

"Mario Kart Tour è follemente avido" e dimostra che anche "mamma" Nintendo dà il peggio di sé su mobile : Dopo qualche sperimentazione più o meno riuscita anche Nintendo si sta dimostrando un'azienda come tutte le altre quando si tratta dell'universo mobile. Insomma, chi credeva che "mamma" Nintendo fosse pronta a rinunciare a una marea di denaro in favore di un sistema di monetizzazione da lodare deve, almeno per il momento, ricredersi.Dopo aver annunciato di voler ridimensionare il sistema di monetizzazione e le microtransazioni dei progetti ...