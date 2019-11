Casarin precisa | “Tra Kjaer e Llorente non può che essere rigore”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Comprensibilmente, dopo l’ambiguo scritto di ieri, l’ex arbitro Paolo– di solito fin troppo esplicito – ha avvertito l’esigenza di tornare sull’argomento arbitri Var. Una fama consolidata e meritata non puòspazzata via in un sol giorno, magari per un’amnesia o qualche suggerimento troppo insistente.oggi ha scritto sul Corriere della Sera. È tornato sull’episodio di Napoli e stavolta è stato chiarissimo: Non si vuole completare quella solidarietà tra due specialisti che unendosi possono abbassare il tasso di errore. Quello che non hanno fatto Giacomelli e Banti, rimanendo fermi sulle loro posizioni a proposito della contesa trache, con la severità mostrata di recente in altre azioni simili, non poteva che sfociare nel rigore per il Napoli.scrive di solidarietà, tra gli arbitri dovrebbe ...

