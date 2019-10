Sarri | «Non ci manca la mentalità vincente | solo un pizzico di cattiveria in più»

Sarri : 'Il riposo a De Ligt e Bonucci in questo momento non glielo do' : Oggi è vigilia di Juve - Genoa e Maurizio Sarri, come da consuetudine, ha presentato il match alla stampa parlando delle condizioni della sua squadra e della pericolosità degli ospiti. Il pareggio maturato a Lecce ha evidenziato qualche problema in fase realizzativa e Bernardeschi sembrerebbe il simbolo di questa difficoltà. Per il tecnico l'ex viola sta bene e non è stato l'unico a sbagliare. L'ex Napoli e Chelsea è contento dei progressi dei ...

Sarri : «Higuain ieri non stava bene. La Juve ha margini di miglioramento» : Non rinuncia a Bonucci e De Ligt. Anche perché la Juve ha “la migliore difesa del Campionato”, per cui pure se “sono spremuti, il riposo non glielo do”. Ma non ci sarà Higuain. Maurizio Sarri parla prima del match con il Genoa, e inquadra lo stato generale della sua squadra. A partire dagli infortunati: “Douglas Costa viene da 45 giorni di stop, valuteremo se farlo entrare a partita in corsa o meno. Pjanic ieri non ...

Mercato Juventus - l’esterno bianconero non ha convinto Sarri : può partire : Mercato Juventus – Nella partita di Lecce, uno dei più sottotono in campo è sicuramente stato Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, in questi mesi alla Juventus, non ha brillato particolarmente attirando su di se nuove polemiche da parte dei tifosi bianconeri. L’attaccante della Juventus non sta attraversando un grandissimo periodo di forma e il suo futuro ora è tornato ad essere in bilico. Adesso il suo nome torna ...

Buffon a tutto tondo : “In due mesi si vedrà la Juve di Sarri. Tornare in Nazionale? Non c’entro nulla” : “Si può anche pareggiare ogni tanto e penso sia anche bello così. Le squadre più forti appena non vincono arrivano le polemiche ma ci sono anche gli avversari ed esistono tre risultati nel calcio. Bisogna accettare i pareggi anche senza polemiche. Abbiamo fatto una bellissima gara ma abbiamo abituato troppo bene tutti”. Così il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tiki Taka. Su quando si ...

Lecce-Juventus - frenata inattesa ma Sarri Non teme l’Inter : Lecce-Juventus: Maurizio Sarri, durante il posta partita, ha commentato l’episodio del rigore di De Ligt, soffermandosi anche sull’Inter che proprio in questo momento sta scendendo in campo a San Siro per affrontare il Parma. Sulla situazione informati: “Pjanic non so come sta, Higuain invece è in infermeria e gli stanno mettendo i punti poi valuteranno se portarlo in ospedale, ma è coscente e spero che possa tornare a Torino ...

Sarri : «Non mi è piaciuta la reazione dopo il nostro gol. Ronaldo ha chiesto di riposare» : Intervista di Maurizio Sarri a Sky Sport. Come stanno Higuain e Pjanic? «Pjanic non lo so. Higuain è in infermiera, gli stanno mettendo dei punti, poi valuteranno se portarlo in ospedale per un controllo. Io l’ho visto cosciente, penso che torni con noi» «Nel finale ci siamo fatti trasportare in una partita sporca, dovevamo rimanere lucidi, abbiamo costruito tantissime palle gol e le abbiamo vanificate, possiamo discutere della mancanza ...

Sarri a Lecce fa turnover - Ronaldo non convocato : "Non siamo tantissimi, ma qualcosa sara' sicuramente da cambiare": reduce dalla Champions, Maurizio Sarri fa turnover per la trasferta col Lecce, partita facile soltanto sulla carta per il tecnico bianconero, che lascia a riposo Cristiano Ronaldo e coccola Paulo Dybala. "Puo' segnare o no, ma che il suo contributo alla squadra sarebbe stato di livello non avevo dubbi", sono le parole dell'allenatore alla vigilia dell'impegno in campionato. I ...

Sarri a Lecce non sarà semplice - Cr7? : Sarri:"Il Lecce e' una squadra propositiva, anche nel momento di difficolta' non smette di giocare il proprio calcio.

Ancelotti : 'Anche colpa di Sarri se il Napoli in Champions non vince fuori casa da 3 anni' : Ieri è stato un giorno molto interessante dal punto di vista mediatico, in quanto ha parlato in conferenza stampa Ancelotti, per presentare l'importante partita di Champions League contro il Salisburgo. Il tecnico emiliano, oltre a parlare della partita, ha dovuto rispondere a diverse domande dei giornalisti, una delle più discusse è stata quella riguardante i scadenti risultati raccolti dal Napoli in Champions League fuori casa negli ultimi tre ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ecco perchè siamo andati sotto - bravi a non perdere la testa” : Juventus Lokomotiv Mosca Sarri– Maurizio Sarri, intervista nel post partita contro il Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida contro i russi, sottolineando alcuni aspetti negativi della sua Juventus. Il tecnico ha spiegato lo svantaggio bianconero, spiegando anche la grande reazione dei suoi uomini: “Purtroppo siamo andati sotto e loro hanno fatto molta densità. Era una ...

Juventus - Sarri : “Bravi a non perdere la testa - abbiamo fatto 28 tiri in porta e il record di possesso palla” : La Juve vince nel finale grazie a Dybala. Non la miglior versione dei bianconeri, che riescono comunque ad avere la meglio della Lokomotiv Mosca. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico Maurizio Sarri. La Joya cala la ‘Mask’ e salva una brutta Juve, Dybala-Lokomotiv 2-1: le pagelle di CalcioWeb [FOTO] “Ad un certo punto è diventata una partita difficile, siamo stati bravi a non perdere la testa. abbiamo fatto ...

Ronaldo in versione Sarrista non nomina mai Allegri : Uno scambio di effusioni quello che è andato in scena ieri nella conferenza Champions di Sarri e Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha sdoganato il sarrismo. Con le sue dichiarazioni come scrive Repubblica, “ha alzato in maniera inequivocabile e definitiva un muro di confine, e dovendo fare una scelta di campo si è messo di qua, al comando dei sarristi”. Ronaldo non parla spesso e proprio per questo le sue parole hanno un peso ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Sarri Non è soddisfatto della sua Juve. Ancora troppi errori : Al termine del match di Torino, Juventus-Bologna, il tecnico bianconero Maurizio Sarri si è detto poco soddisfatto della prestazione dei suoi. Sarri ha inoltre espresso contentezza nel vedere il collega Sinisa Mihajlovic seduto in panchina. “L’occasione finale del Bologna? Era fuorigioco. Non bisogna gestire i risultati e le partite, perché alla fine ti può succedere di tutto”. Così Maurizio Sarri, parlando a Dazn, dopo ...