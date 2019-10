Uomini e Donne oggi | l’epilogo di Ida e Riccardo e confessioni in studio

Uomini e Donne - Pamela e Enzo ai ferri corti : il retroscena inatteso : Pamela Barretta racconta perchè Enzo Capo non l’ha più cercata Il rapporto tra Pamela Barretta e Enzo Capo in queste settimane si è incrinato. Oggi a Uomini e Donne i due protagonisti del Trono Over saranno al centro dello studio per un chiarimento. Pamela Barretta racconterà che da domenica il cavaliere sarebbe scomparso e non si sarebbe più fatto sentire. La 36enne pugliese racconterà che in settimana ci sarebbe stato uno screzio tra i ...

Anticipazioni Uomini e donne - nuovi possibili tronisti : spunta il nome di Alessio Falsone : Nello studio di Uomini e donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella. Le ultime Anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del 'trono classico'. Trattasi di Alessio Falsone, un ragazzo non famoso che tuttavia quest'anno ha raggiunto un minimo di popolarità nel momento in cui la ...

Spoiler Uomini e donne 29 ottobre - Barbara a Gemma : 'Sei falsa - non ti esce una lacrima' : Il Trono Over sarà protagonista della puntata di Uomini e donne di oggi 29 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Essa ripartirà dal confronto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio e con il desiderio di dama e cavaliere di provare e ricostruire il loro rapporto. Le loro dichiarazioni troveranno l'inevitabile intervento di Armando Incarnato, che aveva accusato Ida di essere stato usato. La parola passerà ...

Uomini e Donne - Jean Pierre fa piangere Gemma. Maria De Filippi : "Ogni tanto ti illudi..." : Nella puntata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over, Gemma ha pianto più volte a causa del sentimento non corrisposto con Jean Pierre.Al termine della scorsa registrazione, Gemma aveva fatto una sorpresa a Jean Pierre, presentandosi al suo tavolo, durante una cena. In quell'occasione, Gemma aveva chiesto all'uomo i motivi per i quali aveva deciso di tenere in studio un'altra donna, Antonella, per la ...

Uomini e Donne : “Com’è andata con Sperti e la Mennoia?” - Serpa non si nasconde : Mario Serpa dopo la lite con Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, le news Tutti sapete ormai cos’è successo esattamente tra Mario Serpa, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, o meglio tra loro tre, Teresa Cilia, Salvatore Di Carlo e molti ex protagonisti di Uomini e Donne, visto che a intervenire sulla polemica esplosa quest’estate sono stati […] L'articolo Uomini e Donne: “Com’è andata con Sperti e la Mennoia?”, ...

Uomini e Donne - dopo anni torna un cavaliere storico del trono over : Assisteremo a grandi ritorni nelle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Lo rivelano le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News e uno di questi, ne siamo certi, è destinato a far discutere parecchio nelle prossime registrazioni. Intanto Maria De Filippi accoglierà in studio una coppia di due ex protagonisti del trono over: Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Tra loro procede tutto a gonfie vele. Tra gli applausi del ...

Programmi tv più visti sul web : X Factor - Temptation Island - L'aria che tira - Uomini e donne e Le Iene : In attesa dell'approdo di Fiorello su RaiPlay con Viva RaiPlay, a partire dal 4 novembre prossimo, Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo con alcuni interessanti dati riguardanti la televisione sul web. Ossia i prodotti televisivi fruiti dal pubblico attraverso pc, tablet o cellulare. Auditel, al via la pubblicazione dei dati digitali Tutto quello che c'è da sapere sui dati di ...

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri beccati insieme : così : La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è piena zeppa di colpi di scena, da quando sono entrambi tornati al trono over di Uomini e Donne, i repentini cambiamenti sono praticamente all’ordine del giorno. ‘Colpa’ delle anticipazioni che circolano in rete. Uomini e Donne, si sa, è un programma registrato e tra quello che succede in puntata e quello che vedremo con ogni probabilità tra parecchi giorni si rischia di non capirci più niente. Un ...

Anticipazioni Uomini e Donne : l’ex fidanzato di Miss Italia tronista? : Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Miss Italia sul trono? Lei: “Non mi ha detto niente” L’ultima Miss Italia, Carolina Stramare, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha fatto una clamorosa rivelazione: è tornata single. Difatti è finita definitivamente la sua storia d’amore con il giovane Alessio Falsone. E a tal proposito il giornalista ...

Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single : l’ex fidanzato verso Uomini e Donne : Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è più fidanzata Come da tradizione, la nuova Miss Italia è tornata single. Carolina Stramare è diventata reginetta di bellezza accanto al fidanzato Alessio ma dopo la vittoria al concorso più importante d’Italia tutto è cambiato. In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Carolina ha ammesso che non riesce […] L'articolo Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single: l’ex ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 29 ottobre 2019 : Barbara De Santi Smascherata da Gianni Sperti! : Nella Puntata odierna di Uomini e Donne Over, Ida Platano ha un furioso battibecco con Armando. Gianni Sperti fa passare un brutto quarto d’ora a Barbara De Santi! Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 29 ottobre 2019: Barbara De Santi Smascherata da Gianni Sperti! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne - è incinta! L’ex corteggiatrice mostra il pancino e dà il grande annuncio : “Capisci che la pancia cresce quando ti accorgi che porti la maglietta alla Homer Simpson”. Con queste parole e mostrando il pancino, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne dà ai suoi follower la bella notizia: aspetta un bambino. Ventitre anni, ha incontrato il compagno e futuro papà poco dopo la fine dell’esperienza nello studio di Maria De Filippi, dove il pubblico l’ha conosciuta nella stagione 2017-2018. Ma in realtà quella che oggi ha ...

Uomini e Donne oggi - Gemma Galgani : “Tina - chiama un medico” : Gemma Galgani chiede a Tina Cipollari di chiamare il medico in studio L’atteggiamento da vittima sacrificale di Gemma Galgani non conosce limiti. Quest’oggi a Uomini e Donne è andata in onda un’esterna tra lei e Jean Pierre dove il suo volto lacrimevole ha nuovamente fatto capolino cercando di impietosirlo. L’intento del cavaliere è molto chiaro: continuare la conoscenza con lei in tutta tranquillità senza essere ...

Eleonora Fortini è incinta : le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Uomini e Donne, Eleonora Fortini, ex corteggiatrice di Mariano Catanzaro, è incinta Eleonora Fortini che, tra il 2017 e il 2018 partecipò a Uomini e Donne per corteggiare Mariano Catanzaro, aspetta un bambino. La ventitreenne ha dato il lieto annuncio sui social mostrando, tra le Instagram Stories, il pancino in crescita. La Fortini, che prima […] L'articolo Eleonora Fortini è incinta: le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e ...