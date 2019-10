In Italia in sovrappeso un minore su 4

Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 29 ottobre 2019) Incirca 2 milioni 130 mila bambini e adolescenti di 3-17 anni sono in eccesso di peso e quasi 2 milioni non praticano sport nè attività fisica

