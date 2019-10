Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Io dico sempre che se ci sono voluti 15 anni e 9 mesi, 5750 giorni per riconoscere una libertà e un diritto fondamentale come l'autodeterminazione, immaginiamo quanto tempo ci vorrà adesso per venirne a capo, per trasformare l', che al momento è un reato, in

MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Eutanasia: Englaro, 'vita e morte fanno paura a tutti ma parlamento deve dare risposte'... - TV7Benevento : Eutanasia: Englaro, 'vita e morte fanno paura a tutti ma parlamento deve dare risposte'... -