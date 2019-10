Manovra | riparte il confronto Martedì vertice su nodo famiglia

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) La maggioranza di governo tonerà a vedersi martedì sulla. È quanto si apprende l’Ansa da fonti di maggioranza. La riunione, sottolineano le stesse fonti avrà come tema sul tavolo il pacchetto di misure sullaprevisto in legge di bilancio, sulla quale manca ancora la definizione di un accordo.Il fondovale 2 miliardi. Da un lato c’è chi, come Italia Viva, vorrebbe affiancare al bonus asili nido il rinnovo dei bonus bebè del passato e chi, come il Pd, vorrebbe un intervento organico che porti verso l’assegno unico. Sugli asili nido dovrebbero esserci 150 milioni su 600. I sindaci Pd spingono perché vengano dati ai Comuni perché decidano come assegnarli, a seconda delle esigenze dei territori, e non direttamente alle famiglie: tra i Dem c’è chi è a favore di questa ...

