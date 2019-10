Un fisco equo e semplice per le imprese L' auspicio di Sergio

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Un” e “” per le. Questo l’nel messaggio del presidente della Repubblica,Mattarella, al presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino.“Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare” il percorso di innovazione e digitalizzazione delle piccole“con una strategia complessiva, assicurando un ambiente che favorisca l’imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa, che non distorca la concorrenza tra operatori”. “Il rallentamento dell’economia, in particolare, per tensioni che frenano il commercio e alimentano l’incertezza a livello internazionale, evidenzia - scrive il presidente - la ...

Italia_Notizie : Piccole e medie imprese, Sergio Mattarella: “Istituzioni assicurino il loro sviluppo e la loro innovazione con fisc… - CordioliMirco : RT @fattoquotidiano: Piccole e medie imprese, Sergio Mattarella: “Istituzioni assicurino il loro sviluppo e la loro innovazione con fisco e… - NrgahU : RT @marco_gervasoni: E grazie al c**** Mattarella alla Cna: 'Alle imprese serve un fisco equo' - -