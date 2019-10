Fabio Capello | ' Alla Juventus diventi un operaio'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Da alcuni annisi trova spesso in televisione a commentare i match delle squadre italiane. Il tecnico, ovviamente, fa analisi molto precise vista la sua grande esperienza.ha anche un passato in bianconero sia come giocatore che come allenatore. Infatti, al termine della stagione 2004, lasalutava Marcello Lippi e si affidava a don. L'ex tecnico della Roma arrivò a Torino per riprendere la strada della vittoria. Nei giorni scorsi, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato proprio della sua esperienza in bianconero: "Quando seiun", ha dichiarato l'ex allenatore juventino.volle IbraJuvearrivònell'estate 2004 e la dirigenza dell'epoca gli allestì una grande rosa arrivarono fra gli altri Emerson,Cannavaro e Zlatan Ibrahimovic. L'ex allenatore bianconero ha spiegato che fu ...

Madani18642902 : RT @pisto_gol: Per Fabio Capello il giocatore con più talento allenato alla ASRoma è stato Antonio Cassano (419 partite 114 gol in massima… - 10_cosimo : RT @pisto_gol: Per Fabio Capello il giocatore con più talento allenato alla ASRoma è stato Antonio Cassano (419 partite 114 gol in massima… - annaric95744795 : RT @pisto_gol: Per Fabio Capello il giocatore con più talento allenato alla ASRoma è stato Antonio Cassano (419 partite 114 gol in massima… -