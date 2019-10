Omicidio Luca Sacchi | fermo pm | «Del Grosso e Pirino dovevano consegnare droga a amici

Omicidio Luca Sacchi - Gabrielli : 'Non è la storia di uno scippo' : "Non è la storia di uno scippo". Franco Gabrielli, capo della polizia, non crede che Luca Sacchi sia stato ucciso nel corso di una normale rapina. Gli accertamenti svolti finora infatti avrebbero delineato ben altri contorni. Per la morte del ragazzo, ucciso sotto gli occhi della fidanzata, sono stati fermati due giovani romani, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. La dinamica e il movente dell'Omicidio per il momento non sono chiari, ma non si ...

Dalla droga all'arma. I tre punti ancora avvolti nel mistero nell'Omicidio di Luca Sacchi : A distanza di qualche ora dall’arresto di Valerio De Grosso e Paolo Pirino, 21 anni entrambi, restano ancora alcuni punti da chiarire nella vicenda che ha portato alla morte di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, freddato davanti alla sua fidanzata Anastasia nei pressi del John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale.1) Luca e Anastasia erano usciti per cercare di comprare della droga? Oppure si è trattato di una semplice ...

Omicidio Luca Sacchi - fermati due italiani. Sequestrata la mazza dell'aggressione : Omicidio Luca Sacchi: sono a Regina Coeli i due ragazzi che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbero ucciso Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì...

Cosa si sa dell’Omicidio di Luca Sacchi : Sono state arrestate due persone accusate dell'omicidio e c'è una nuova ricostruzione di come sono andate le cose

Roma - due fermati per l’Omicidio di Luca Sacchi : Due ventunenni, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, sono stati fermati per l’omicidio di Luca Sacchi, personal trainer ucciso con un colpo di pistola, davanti a un pub. La svolta è arrivata questa mattina, dopo una nottata di indagini e dopo che la madre e il fratello di Del Grosso si sarebbero presentati al commissariato di San Basilio dicendo che temevano che il ragazzo avesse fatto «una cazzata». Secondo polizia e carabinieri, i due fermati ...

Omicidio di Luca Sacchi - Vittorio Feltri denuncia : "Droga a Roma - nessuno interviene" : Vittorio Feltri commenta con durezza il delitto di Roma in cui ha perso la vita il giovane Luca Sacchi. "L’ultimo delitto a Roma, il ragazzo morto per un colpo di pistola alla testa, è avvenuto per un bisticcio causato da motivi di droga", scrive su Twitter il direttore di Libero, "che nessuno comba

Omicidio Luca Sacchi - due 21enni fermati e portati in carcere. FOTO : I carabinieri hanno raggiunto i due mentre si stavano nascondendo: uno è stato rintracciato in un residence, mentre l'altro in una casa. Determinanti alcuni testimoni che hanno fornito elementi per arrivare ai presunti autori dell'Omicidio del 24enne

Omicidio Luca Sacchi a Roma - fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. La fidanzata : «La droga non c’entra» : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso le loro responsabilità. Dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina

Per l’Omicidio di Luca fermati due ventenni. La fidanzata : la droga non c’entra : Sacchi, personal trainer di 24 anni, è stato ammazzato con un colpo di pistola mentre difendeva la compagna. Spunta la pista dello scambio di stupefacenti finito male

Omicidio Luca Sacchi - fermati due ventunenni. Li ha denunciati la madre. : Omicidio Luca Sacchi: sono a Regina Coeli i due ragazzi che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbero ucciso Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì...

Omicidio Luca Sacchi - gli investigatori : “I due fermati non si sono costituiti. Li abbiamo catturati - si stavano nascondendo” : “È stato difficile trovarli” ma una volta individuati “non hanno opposto resistenza”. Luigi Silipo, capo della Squadra mobile, e Mario Conio, comandante del Reparto operativo dei carabinieri, raccontato la prima fase delleindagini dell’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo alla testa due sere fa a Colli Albani, e che oggi hanno portato all’arresto di due 21enni di San Basilio. “sono ...

Morte Luca Sacchi - la vittima conosceva i due killer : l'Omicidio di Roma si tinge di giallo : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i ragazzi fermati per l'omicidio di Luca Sacchi, erano già conosciuti alle forze dell'ordine. Il primo - secondo quanto riportato da Adnkronos - avrebbe precedenti per droga, mentre il secondo per percosse. I due sono entrambi coinvolti nelle indagini sul 24enne uc

Per l’Omicidio di Luca fermati due ventenni. La fidanzata : la droga non c’entra nulla : Sacchi, personal trainer di 24 anni, è stato ammazzato con un colpo di pistola mentre difendeva la compagna. Spunta la pista dello scambio di stupefacenti finito male

Omicidio Luca Sacchi a Roma - Morani contro Salvini : 'Polemica è barbarie - non ha rispetto' : L'Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì sera a Roma, ha scosso la Capitale e l'intero Paese. L'idea che qualcuno possa barbaramente essere ucciso solo per aver provato a difendere la propria fidanzata da uno scippo, regala un senso di inquietudine. A margine di ciò si è innescata una polemica politica che ha coinvolto l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini e esponenti dell'attuale maggioranza giallorossa. Il dibattito ha riguardato un ...