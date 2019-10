Midseason FOX 2020 | torna Last Man Standing | debutta Deputy Brutte notizie per Almost

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 25 ottobre 2019) FOX annuncia il palinsesto della: il 2 gennaioMan, econ Stephen Dorff.perFamily. FOX ha rivelato il palinsesto della, come ogni anno di parte subito dal giorno di Capodanno, con delle pause natalizie estremamente ridotte. Tra le novità nel palinsesto FOX c’è il giovedì, che libero dal football, accoglierà la nuova stagione diman, che andrà in onda con un doppio episodio dal 2 gennaio, per tre settimane. Sempre lo stesso giorno, al giovedì, debutterà, la nuova serie con Stephen Dorff. Dal 23 gennaio,Mantrasmetterà solo un episodio a settimana e sarà accompagnato dalla nuova comedy Outmatched. La particolarità del palinsesto di FOX è che ancora non ha comunicato se ordinerà episodi aggiuntivi, ma visto come ha programmato le altre serie possiamo dare per ...