Di Marzio | Lozano dovrebbe essere preferito a Mertens per la Spal

Di Marzio : “Questo Napoli è da scudetto - ma Lozano è fuori ruolo!” : Gianni Di Marzio , ex allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte Stereo Ecco quanto dichiarato: “Dopo appena 5 partite il ritardo del Napoli dalla vetta è già considerevole, ma non ne farei un dramma. La stagione è ancora lunga e certe sconfitte colpiscono più di altre. Da ex allenatore dico che negli ultimi minuti quando la partita non si sbloccava, come forma scaramantica, pensavo sempre al ...

Radio Marte – Di Marzio : “Il Napoli non avrà problemi con la Samp - Lozano non è un attaccante partendo largo diventa imprendibile” : A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Gianni di Marzio, ex allenatore del Napoli. Ecco le sue parole : “Sono molto preoccupato per la Sampdoria. Di Francesco vuole un 4-3-1-2, con Ramirez dietro Quagliarella e Caprari che non sono per attaccanti in quanto giocano dietro la linea della palla. Per me sabato non ci sarà storia. L’unico pericolo potrebbe essere che il Napoli abbia la testa alla partita con il Liverpool. Lozano e ...