Verso i 100 anni di Gianni Rodari

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – Il 23 ottobre 2020 Giavrebbe compiuto 100e le Biblioteche di Roma per festeggiare il centenario dalla nascita si stanno mobilitando per dare vita a manifestazioni, incontri, mostre, con un programma ed un calendario di eventi che verrà presentato nel corso della Fiera Più Libri Più Liberi 2019 (4-8 dicembre 2019) dal Comitato Promotore per le Celebrazioni dell’annoano. Un’anticipazione significativa è prevista nella giornata di mercoledì 23 ottobre per la celebrazione della nascita dello scrittore. Molte Biblioteche infatti realizzeranno letture ad alta voce, incontri e vetrine tematiche con una selezione di libri del ricco patrimonio librario a lui dedicato. “Non vogliamo celebrare Gi, aggrappandoci al centenario della sua nascita, come a una formalità- dichiara il presidente delle Biblioteche di Roma, Paolo fallai – Vogliamo prima ...

