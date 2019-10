Manovra | dal pos ai superbonus | ecco quando entrano in vigore le nuove misure

Manovra - carcere agli evasori e rinvio su contanti. Dal Pd bomba su Di Maio : "Furbetto a difendere i furbetti" : In attesa delle "correzioni" richieste ufficialmente dalla Commissione Ue, che teme troppe concessioni al deficit, Giuseppe Conte apporta le prime modifiche alla Manovra dopo una settimana di fuoco amico violentissimo. L'accordo raggiunto con Pd, M5s, LeU e Italia Viva appare ancora una volta molto

Contanti : dalla spesa al mini market all'idraulico - in Manovra bonus pagamento con card : Meno contante si può utilizzare, meno evasione fiscale si crea, questa potrebbe essere l'idea che sta spingendo il governo a varare un pacchetto di misure che faranno da contrasto all'uso di denaro contante. A dire il vero tutto è già stato inserito nella legge di Bilancio, ma la Manovra è stata stesa con clausola "salvo intese" e questo apre alle più disparate ipotesi, almeno fino a quando le due Camere non approveranno l'atto. Inoltre, ...

Manovra - in arrivo richiesta informazioni dalla Ue. Faccia a faccia Conte-Di Maio : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - dal supermercato alla banca : cosa cambia con le nuove regole sull'uso del contante : Un pacchetto articolato in più misure che scommette sull'equazione meno contanti meno evasione. Simbolicamente rappresenta una parte importante della strategia messa in campo con la legge di...

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Manovra/ Così Francia e Germania si mettono al sicuro dal debito italiano : Con la MANOVRA il debito pubblico italiano non scende. L'Ue è però già preparata a mettersi in sicurezza da rischi di contagio

Maddalena Corvaglia contro la Manovra : "Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare - in albergo” : Di professione fa la soubrette. Ma Maddalena Corvaglia non ha mai nascosto il suo caratterino. Così ha voluto dire la anche in merito alla politica portata avanti dal nuovo Governo, criticando in particolar modo la manovra.Sul suo profilo Instagram, in una storia, ha infatti scritto: “Qualcosa n”Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare, in albergo”on torna. manovra: se ...

Manovra - Conte punge Renzi : "Chi non fa squadra è fuori dal governo" : Il premier spegne le polemiche sulla legge di Bilancio: "E' stata approvata", e lancia un messaggio chiaro al leader di...

Manovra - Conte : «Bisogna fare squadra Chi non la pensa così - fuori dal Governo» : Il premier replica alle frecciate di Italia Viva e M5S. Sulle partite Iva: «Io ho alzato l’aliquota del 15% da 30 a 65mila euro, come fate a dire che sono contro di loro» ha poi detto: «Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa così, è fuori dal Governo». Il vicesegretario del Partito democratico replica alle critiche alla Manovra fatte da Movimento 5 Stelle e Italia Viva: «Non mi so spiegare questo atteggiamento»