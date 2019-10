Amazon e Facebook si alleano nella lotta ai deepfake

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) (Foto:Detection Challenge)Web Services entra ufficialmente a far parte della truppa dellaDetection Challenge sia come partner tecnico sia come membro del comitato che supervisionerà questa singolare e utilissima iniziativa. Una valida mano per, in prima linea sin dal giorno zero di questo progetto. La partnership iniziale ha coinvolto infatti, tra gli altri, non soltanto il gigante dei social network ma anche Microsoft, il New York Times, l’Università di Oxford e il Mit. Dalle casse di Mark Zuckerberg erano stati stanziati inizialmente dieci milioni di dollari (circa 9 milioni di euro) per compiere il grande sforzo e combattere frontalmente una delle più profonde piaghe del web moderno. L’iniziativaDetection Challenge (DFDC) punterà a creare strumenti open source che potranno essere sfruttati liberamente da società, ...

