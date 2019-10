Salisburgo-Napoli | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Per ilè già tempo di Champions League e la sfida di mercoledì 22 ottobre è già decisiva. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno convinto tutti nella strepitosa vittoria in casa contro i campioni d’Europa del Liverpool, a spegnere gli entusiasmi è arrivato uno scialbo pareggio in casa del Genk. Per gli azzurri è arrivato il momento di riprendere la marcia verso la qualificazione agli ottavi e magari anche al primo posto. Gli austriaci non dovrebbero essere un ostacolo proibitivo ma come insegna la trasferta in Belgio in Champions League nessuna partita è scontata. La squadra di Marsch ha disputato due partite di altissimo profilo nella massima competizione continentale. All’esordio ha letteralmente spazzato via il Genk con un tennistico 6-2. Nella partita all’Anfield ha ceduto negli ultimi minuti 4-3 al Liverpool. Questi due match devono essere un monito che gli ...

sscnapoli : ?? #SalisburgoNapoli, informazioni utili e norme da seguire per i tifosi che seguiranno la trasferta in Austria ????… - Notiziedi_it : Napoli-Verona, Serie A, Milik super punta pure Salisburgo. Younes è invece da rivedere - angianna78 : @Torrenapoli1 @Gianluc63230899 @Theginuz La partita dell'anno mi sembra esagerato... Non siamo stati travolti da Li… -