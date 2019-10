Incidente in strada | due vittime Al volante un ventenne ubriaco

Incidente stradale : muore il noto fotografo Pietro Gandolfo - travolto da un’auto mentre era in moto : Secondo le prime ricostruzioni, l'Incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso, in cui l'autovettura ha travolto il fotografo, sbalzandolo dalla sua moto. Alla guida dell'automobile una donna di 30 anni che è poi stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza: infatti, dopo essere stata sottoposta al controllo dell'etilometro, è risultato che aveva valori alcolemici nel sangue superiori alla norma.Continua a leggere

Foggia - Incidente stradale sulla provinciale 141 : morti marito e moglie : Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre, sulla strada provinciale 141 che collega le cittadine Foggiane di Manfredonia e Zapponeta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, due auto, una Range Rover e una Lancia Lybra, si sono improvvisamente scontrate violentemente. Nell'impatto la Range Rover è uscita fuori strada, mentre per le persone a bordo dell'altra vettura non c'è stato nulla da fare, ...

Palermo - Incidente stradale a Belmonte Mezzagno : morti due giovanissimi - tre feriti : Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 20 ottobre, a Belmonte Mezzagno, nel palermitano, dove un'auto, precisamente una Bmw, è uscita improvvisamente di strada sulla strada provinciale 38. A quanto pare, il conducente della stessa avrebbe perso il controllo del veicolo. All'interno della vettura viaggiavano cinque giovani: per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto ...

Palermo - tragico Incidente stradale : due vittime e tre feriti - un giovane morto carbonizzato : Il dramma nella notte a Belmonte Mezzagno. Le vittime sono giovanissime: Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura, di 16 anni. Viaggiavano a bordo di una Bmw che è uscita fuori strada.Continua a leggere

Filippo Nardi - Incidente in motorino : "Non sono stato vittima di pirata della strada" (video) : Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', si è collegata con Filippo Nardi, vittima, ieri mattina, di un incidente stradale:prosegui la letturaFilippo Nardi, incidente in motorino: "Non sono stato vittima di pirata della strada" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 ottobre 2019 18:11.

Incidente a Besate - bus con 40 ragazzi esce fuori strada : sette feriti lievi : L’Incidente è avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada statale dell’Est Ticino, nel Milanese. A bordo del pullman bambini, tra gli 11 e i 12 anni, e liceali che tornavano da scuola. Nello schianto nessuno è rimasto ferito gravemente

Incidente a Besate - bus con trenta ragazzi esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - bus con trenta bambini esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

BESATE - AUTOBUS CON BAMBINI FUORI STRADA/ Video : 7 feriti - la dinamica dell'Incidente : BESATE, AUTOBUS con BAMBINI FUORI STRADA: incidente a Milano. Areu dichiara maxi emergenza: 7 feriti, la dinamica dell'incidente e le ultime notizie.

Incidente a Besate - autobus con 30 bambini esce di strada : 7 feriti lievi|Foto |Diretta : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - autobus con trenta bambini a bordo esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - autobus con trenta bambini a bordo esce fuori strada : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - pullman con 30 bambini a bordo esce fuori strada : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale 527. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Nessuno dei bambini sarebbe ferito gravemente. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Tennis : Nick Kyrgios chiude la stagione. L’australiano protagonista di un Incidente stradale senza conseguenze : L’australiano Nick Kyrgios ha deciso di dire basta, almeno per il momento, per alcuni problemi fisici e quindi non lo vedremo più protagonista nei tornei di Vienna e di Parigi-Bercy. L’aussie, che aveva ricevuto una squalifica (con condizionale) di sedici settimane per alcuni comportamenti tenuti in campo (oltre a una multa di 25.000 dollari), è stato anche protagonista di un incidente stradale (senza conseguenze). La propria Dodge ...