Omicida tunisino in permesso tenta di sgozzare compagna

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio Un 36enne, detenuto nel carcere di Torino per omicidio colposo, hato dila fidanzata con un coccio di vetro. Salva per miracolo, ha riportato delle profonde lesioni al volto Hato dilain strada con un coccio di vetro. Così, un 36enne di nazionalità tunisina, già condannato al carcere perto omicidio, ha preso a bottigliate la fidanzata finendo per sfregiarle il volto e atndo pericolosamente alla sua vita. Stando a quanto riferisce AdnKronos, i fatti sarebbero occorsi sabato sera, in pieno centro a Torino. L'uomo era detenuto presso il carcere delle Vallette per aver ammazzato con due coltellate nel 2008, a Bergamo, una ragazza 21enne, Alessandra M., sua fidanzata dell'epoca. L’uomo, che per quel truce delitto era stato condannato a 12 anni, aveva ildi allontanarsi dal carcere per motivi ...

