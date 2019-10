Bar Spot | la pubblicità diventa spettacolo su Zelig Tv con Gino e Michele

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 19 ottobre 2019) Unodisutv domenica 20 ottobre arriva BarDebutta domenica 20 ottobre suTV (DTT 63 disponibile anche su www.tv.tv.) Bar, un format originale a cura del noto pubblicitario Francesco Bozza, qui alla sua prima conduzione insieme a, per raccontare le principali discipline sportive attraverso la miglioreinternazionale. 11 puntate in prima TV assoluta in onda ogni domenica alle 20.50, con ospiti d’eccezione come Beppe Sala, Teresa Mannino, Gialappa’s, Linus, Luca Carboni, Enrico Ruggeri e Simona Atzori. “Barè la prima trasmissione televisiva in cui lasarà trattata come intrattenimento, come vero e proprio” spiega Francesco Bozza, tra le eccellenze creative del nostro Paese “Non si parlerà di prodotti ma di storie, non si celebreranno le Marche ma le idee, e lasarà un ...

