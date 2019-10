Biloslavo fuori dall' Ateneo | Via i fasci dall' università

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) FaustoNella facoltà di Sociologia torna il clima degli anni di Piombo. Il cronista, invitato da un gruppo studentesco di sinistra: "Bloccato dai nipotini di Curcio". A Trento si aggirano gli spettri degli anni di piombo, quando alla facoltà di sociologia studiava Renato Curcio e all'orizzonte si profilava il terrore delle Brigate rosse. Non mi hanno sparato, per fortuna, com'è capitato al fondatore di questo giornale, Indro Montanelli, ma forse il vulnus brucia ancora di più. Un gruppo di facinorosi di estrema sinistra è riuscito a impedire che prendessi la parola alla facoltà di sociologia. Da giorni facevano cagnara e hanno appeso uno striscione all'ingresso con lo slogan «sti». La firma è del Cur, Collettivo Universitario Refresh, che ieri ha postato tranquillamente su Facebook una frase di Ulrike Meinhof, eroina della Raf, i ...

