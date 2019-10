Sms di Conte a Gualtieri | Lotta all' evasione sia una rivoluzione | se no è inutile

Manovra - Sms del premier Conte al ministro Gualtieri : “Sull’evasione serve una rivoluzione - i cittadini in giro mi chiedono una svolta” : “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il Contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la Manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo ...

«Salta tutto» : l’ultima notte di Sms e tensioni - così è nato il governo Conte bis : Ieri il premier è andato al Quirinale con la lista di 21 ministri: ma nella notte lo scontro con Di Maio per il ruolo di sottosegretario (poi finito, come richiesto dal capo 5 Stelle, a Fraccaro) ha portato le trattative sull’orlo del collasso. E le tensioni non sono finite