Il secondo album dei Led Zeppelin piace a mio nipote | che ha solo 8 anni

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Cosa non si fa per parlare deldei Led? Sapevo bene che per salvare dalla trap il piccolo Giorgio, il mio nipotino di 8, sarebbe bastato lo storico riff che apre e accompagna Whole Lotta Love. Scoprire che LedII può entrare nelle grazie anche di un marmocchio che a malapena conosce il nome degli strumenti più comuni sì, mi riempie di orgoglio. Se un vecchio adagio recita: “Anche l’operaio ha il figlio dottore”, oggi miriformularlo così: “Anche l’articolista musicale ha ilrockettaro”. C’entra quanto i cavoli a merenda col detto originario ma credetemi: ora Giorgio si incanta quando sente il suono superdotato del basso di John Paul Jones in Heartbreaker. Era il 1969 e i Led, in 6 mesi, si spostavano tra Londra, New York, Vancouver e Los Angeles, e nei loro bagagli non custodivanole birre o le mutande pulite. Tra i ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il secondo album dei @ledzeppelin piace a mio nipote, che ha solo 8 anni - OptiMagazine : Il secondo album dei @ledzeppelin piace a mio nipote, che ha solo 8 anni - RSD_studiodelta : La Britain Official Charts Company non ha dubbi, il secondo album in studio di Adele è l'album britannico più vendu… -