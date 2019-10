Bombe Ecologiche | a Bussi sul Tirino la più pericolosa | acqua contaminata ed eccesso di

La mappa delle “Bombe ecologiche” : oltre sei milioni di italiani in pericolo : In Italia, quasi 6 milioni di persone vivono in aree contaminate classificate come pericolose. Da Nord a Sud tutte le regione (eccetto il Molise) hanno almeno una potenziale “bomba ecologica”. Sono i Siti di interesse nazionale (Sin), territori da bonificare per evitare danni ambientali e sanitari. Un recente studio ne ha analizzati 45 e il risultato è allarmante: un eccesso di tumori, ospedalizzazioni e malformazioni congenite. Negli ultimi 20 ...