“Albano e Romina insieme non li vedrete più” | l’annuncio della Power

Fonte : gossipetv

(Di martedì 15 ottobre 2019) Albano e, l’annuncio lanciato in anteprima da Signoretti a Mattino 5 A Mattino 5, Riccardo Signoretti dà un’importante annuncio fatto dalla stessasu Albano. In un’intervista sul nuovo numero di Nuovo Tv, la cantante finalmente si svela. Il giornalista fa notare che solitamente l’artista non si lascia mai andare nelle interviste. Secondo … L'articolo “Albano enon lipiù”: l’annuncioproviene da Gossip e Tv.

malvaverbasco3 : @GiuBlackWhite Albano e Romina ???????????? con la Lecciso ?????? - teddybeatlesday : @EveryoneLeftYou In realtà ascolto albano e romina e celentano - goldbergvariaz : @ilreinca @68kikka Lo dicevano anche Albano e Romina: 'un bicchiere di vino con un panino, la complicità...' -