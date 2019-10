Siria | perché Assad va in soccorso ai miliziani curdi

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Per la prima volta dallo scoppio della guerra, si va verso lo scontro diretto tra l’esercitono e quello turco. Al-Assad ha colto la palla al balzo per stringere una nuova alleanza con le milizie curde, con l’obiettivo di frenare l’avanzata di Erdogan sul suo territorio

AntoninoMagro2 : RT @RobertoFioreFN: #Siria Buoni e cattivi #Assad va in soccorso dei curdi, la stampa mainstream ha bisogno di essere soccorsa perché in e… - giobandnere : RT @RobertoFioreFN: #Siria Buoni e cattivi #Assad va in soccorso dei curdi, la stampa mainstream ha bisogno di essere soccorsa perché in e… - Gigi10976 : RT @RobertoFioreFN: #Siria Buoni e cattivi #Assad va in soccorso dei curdi, la stampa mainstream ha bisogno di essere soccorsa perché in e… -