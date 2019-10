Grancio | vogliono concludere prima che inizi il processo

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – Arriva il comunicato di Cristina, facente parte del Gruppo Misto, in merito alla questione Stadio della Roma a Tor di Valle. “Sono con ogni evidenza irrisolti i gravi problemi urbanistici ed ambientali che hanno segnato fin dall’o la vicenda dello stadio di Tor di Valle, a cominciare dalla catastrofe dei trasporti e dal pesante impatto idrogeologico su un’area a rischio di esondazione del Tevere. La novità è che ai piani alti del Campidoglio ora hanno fretta, perché hanno capito che strappare un voto favorevole all’Assemblea capitolina con ilin corso sarebbe ben più complicato. E ila Parnasi e De Vito avrào il 3 dicembre prossimo.” E’ il commento di Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina e vicepresidente della Commissione Urbanistica, alle dichiarazione rilasciate oggi dall’Assessore Frongia in merito ...