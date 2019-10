Infortunio D’Ambrosio | gli aggiornamenti arrivano direttamente dal calciatore dell’Inter

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019)D’AMBROSIO – C’è preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Danilo D’Ambrosio. Il terzino, titolare ieri in Italia-Grecia, ha rimediato un brutto colpo al piede sinistro. Glisulle condizioni di D’Ambrosio sono arrivatedalle parole del diretto interessato: “Ho preso una botta al ginocchio destro, ma temo di essermi fratturato il mignolo del piede sinistro. Farò una risonanza magnetica”. Il ct Mancini ha fatto sapere in conferenza che D’Ambrosio verrà valutato e in caso rimandato a Milano. Ora è l’Inter ad essere preoccupata per il difensore, rivelatosi un jolly in quest’inizio di stagione, visto che ha giocato sia da esterno che da centrale. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

