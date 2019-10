Simone Biles vince ancora Storia della ginnasta più forte di tutti i tempi

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles straripante - trionfo al volteggio su Carey! L’oro del corpo libero va nelle Filippine! : Simone Biles non conosce limiti e ha vinto la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al volteggio dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha nettamente dominato l’atto conclusivo alla tavola andato in scena alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania), trionfando su questo attrezzo per la seconda volta (il primo sigillo era arrivato lo scorso anno a Doha, in passato si era dovuta ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Oro per le Filippine! Tocca al volteggio - c'è Simone Biles : 16.42 Simone Biles: 15.366 sul secondo salto, media di 15.399! Oro ipotecato, Carey spaventata. Ora la cinese Qi Qi. 16.41 SPETTACOLOOOOOOOOO! Che Cheng: 15.333 di Simone Biles. 16.40 Si incomincia col 14.816 di Ellie Downie 16.39 Questo l'ordine di rotazione al volteggio: la britannica Ellie Downie, la statunitense Simone Biles, la cinese Qi Qi, la sudcoreana Yeo Seo-jeong, la canadese ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles a caccia dell’ultimo record. Le Finali di Specialità per diventare la più medagliata di sempre : Simone Biles è semplicemente la ginnasta più forte di tutti i tempi, un concentrato di bravura che supera qualsiasi logica della fisica e che ha stravolto la Ginnastica artistica. Negli ultimi sei anni ha alzato costantemente l’asticella, ha inventato elementi impossibili, ha portato questo sport a livelli cosmici e soprattutto ha vinto tutto: non perde un all-around dal marzo 2013 quando all’American Cup venne sconfitta da Katelyn ...

VIDEO Simone Biles fa il gesto del “mic-drop” al corpo libero! La novità del fenomeno ai Mondiali : “Ho detto tutto - è finita” : Simone Biles non si è limitata a vincere il quinto titolo mondiale nel concorso generale individuale ma ha voluto dare uno spettacolo nello spettacolo. Al corpo libero ha infatti fatto il gesto del “mic drop”! Non è una pratica molto conosciuta in Italia ma negli USA è davvero un vero e proprio must, già diffuso negli anni ’80 ma poi esploso dopo che Barack Obama lo ha utilizzato in alcuni circostanze durante il suo doppio ...

Mondiali di ginnastica – Simone Biles mostruosa : sedicesimo titolo iridato - oro nell’all-around : Simone Biles eccezionale a Stoccarda: oro per la statunitense nell’all-around Simone Biles ha dimostrato ancora una volta di essere un’atleta immensa: la ginnasta statunitense ha conquistato oggi il suo sedicesimo titolo Mondiale, dominando per la quinta volta l’all-around. Ancora un oro per la statunitense a Stoccarda che a 22 anni vanta un bottino di 22 medaglie, ad una sola dal record della bielorussa Scherbo. ...

Simone Biles diventa la ginnasta più decorata nella storia dei campionati mondiali : A soli 22 anni, la campionessa americana continua ad arricchire la sua collezione record di mondiali e adesso con 22 medaglie è ad un passo dal primato assoluto di 23 allori conquistati dalla leggenda bielorussa Vitaly Scherbo. Simone ha vinto per ben 16 volte la medaglia d'oro (altro primato femminile). Nell'all round fi Stoccarda Giorgia Villa è arrivata 16am ritiro invece per Elisa Iorio.Continua a leggere

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la padrona dell’artistica. Quinta apoteosi - la più grande di sempre : ha rivoluzionato lo sport : Trovare gli aggettivi giusti per descrivere Simone Biles diventa sempre più difficile, ormai il rischio di finire nel banale è davvero molto elevato. Siamo semplicemente di fronte alla più forte ginnasta di tutti i tempi, alla più strabiliante, a quella capace di spingere questo sport ai limiti dell’umano, a un’atleta in grado di eseguire movimenti che soltanto lei è capace di fare. Anzi, li inventa proprio dal nulla, immaginando ...

VIDEO Simone Biles Campionessa del Mondo : i quattro esercizi del trionfo all-around - che dominio del fenomeno : Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo all-around per la quinta volta in carriera. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è imposta a Stoccarda col totale di 58.999, un punteggio straripante ma inferiore rispetto alle potenzialità della statunitense che sperava di sfondare il muro dei 60 punti. La 22enne di Columbus ha giganteggiato con il doppio salto-triplo avvitamento al corpo libero e con lo Tsukahara avvitato in uscita alla ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - il quinto scettro da Regina all-around. Giorgia Villa 16^ con caduta - Iorio infortunata : C’è solo un’unica, grande, irripetibile, inimitabile Reginetta della Polvere di Magnesio. Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo all-around per la quinta volta in carriera, la statunitense ha letteralmente dominato la finale del concorso generale individuale andata in scena alla Schleyer Halle di Stoccarda e ha compiuto un ulteriore passo nella storia di questo sport: in Germania si è messa al collo il sedicesimo oro ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles vince l'all-around - quinto titolo. Giorgia Villa 16^ - Iorio infortunata : Grazie a tutti per averci seguito. Rimanente con noi per cronaca, video, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around maschile. 18.18 Giorgia Villa conclude in sedicesima posizione (54.232) a causa di una caduta alla trave e di un corpo libero impreciso, oggi però non c'era il passo per fare il 56.3 da medaglia. Elisa Iorio non ha terminato la prova, si è ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles lanciatissima verso il trionfo - Giorgia Villa fuori dai Giochi : 17.40 Melanie De Jesus 13.500 alla trave ma la francese è fuori dai Giochi dopo le due cadute alla trave. 17.37 Attenzione a Flavia Saraiva. La brasiliana ha piazzato un paio di diagonali da brividi al corpo libero, stampa 13.933 e ha un totale di 41.266. Ultima rotazione al volteggio per la sudamericana anche se il distacco da Tang (2 punti) e Melnikova (1) sembra incolmabile. 17.34 ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles domina a metà gara - Giorgia Villa cade alla trave : 17.20 Imprecisa? Ma prende comunque 14.633 (6.2). Che Simone Biles. Riuscirà a fare 15.400 al corpo libero per toccare i 60 punti?. 17.19 Esercizio non pulitissimo della fuoriclasse, imprecisa rispetto ai suoi standard anche nello Tsukahra avvitato. 17.18 Simone Biles sulla trave… 17.17 Simone Biles lanciatissima verso il quinto titolo iridato, dietro è battaglia pura per le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles allunga subito al volteggio - Giorgia Villa bene sugli staggi : 16.35 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La statunitense Simone Biles è al comando col 15.233 ottenuto al volteggio, alle sue spalle ci sono la belga Nina Derwael (15.200) e la tedesca Ellie Seitz (14.866) che si sono esibite alle parallele. I doppi avvitamenti alla tavola sono valsi 14.633 e 14.466 alla francese Melanie De Jesus Dos Santos (14.633) e la statunitense Sunisa Lee (14.466), ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around - Simone Biles per il dominio. Giorgia Villa ci prova! : La presentazione della gara – Giorgia Villa sogna l'impresa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, pomeriggio di fuoco alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove oggi si incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio: oggi si premia la ragazza più completa nel concorso generale, la migliore atleta sui ...