Web tax | dal 2020 al via in Italia la tassa del 3% sui ricavi dei grandi gruppi del web

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Dopo due anni di rinvii, da gennaio anche inpartirà la web tax. Ad ufficializzarlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “E’ una delle componenti della manovra”, ha spiegato al termine dell’Ecofin. Sulla carta, ladel 3% suidelleimprese del web c’è già: l’hanno prevista prima la manovra del 2017 e poi la legge di Bilancio per il 2019 del governo gialloverde, che quantificava in 150 milioni il gettito atteso nel primo anno di applicazione. Ma finora non è mai stato approvato il necessario decreto attuativo del Tesoro di concerto con lo Sviluppo economico, sentito il Garante per la privacy e l’Agenzia per l’digitale. Con ogni probabilità, la misura che il governo intende rendere operativa dalsi baserà su quella ora in standby che, sulla falsariga delle web tax francese e spagnola, si ...

