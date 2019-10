Masters 1000 Shanghai 2019 | chi sarà l’avversario di Matteo Berrettini ai quarti?

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019)come Fabio Fognini. L’azzurro conquista l’accesso aidi finale deldi(Cina), sconfiggendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. Una prestazione di grande solidità tecnica e mentale per il classe ’96 nostrano, capace di fronteggiare con successo i momenti di difficoltà del confronto e di spuntarla con merito. Il nostro portacolori, dunque, conquista il terzo successo in quattro incontri contro l’iberico e soprattutto ottiene punti importanti nella ATP Race qualificante per le Finals di Londra, dal momento che è virtualmente n.8, in attesa però degli altri match che si disputeranno in Cina.: chil’avversario diai? Programma, data, orario e tv Il nome del prossimo sfidante nei ...

