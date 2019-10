Panchina Sampdoria | salgono le quotazioni di De Biasi | tutti i dettagli

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019)– Sono ore caldissime per quanto riguarda tre panchine del campionato di Serie A, stiamo parlando di, Milan e Genoa che hanno deciso di cambiare allenatore dopo l’ultima giornata. In particolar modo situazione delicatissima per i blucerchiati, la squadra di Di Francesco ha conquistato solo una vittoria in sette giornate ed a pagare è stato proprio l’allenatore ex Roma, nella giornata di ieri è stata firmata la rescissione del contratto, si interrompe così un’esperienza da dimenticare per Di Francesco che non è riuscito a lavorare con serenità in un ambiente caldissimo per via dei problemi societari e che in più ha dovuto fare i conti con l’indebolimento della squadra dopo una campagna acquisti da dimenticare. Sembrava quasi fatta per l’arrivo di Iachini ma nelle ultime ore importanti novità, l’ex Fiorentina ...

