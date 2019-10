L’apprendimento profondo creare un “super strumento” virtuale per le missioni spaziali

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un gruppo di scienziati del Southwest Research Institute (SwRI) ha creato un nuovo algoritmo informatico che utilizza l’apprendimentoper analizzare le immagini ultraviolette del Sole e misurare l’energia che il Sole emette come luce ultravioletta. Uno strumento unico, che potrebbe rivoluzionare lea basso costo apportando maggiore efficienza. Le immagini usate dall’algoritmo sono quelle catturate dal Solar Dynamics Observatory della NASA. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, è curato dal ricercatore Andrés Muñoz-Jaramillo del SwRI, insieme a collaboratori di altre nove istituzioni nell’ambito del Frontier Development Laboratory della NASA. Si tratta di un laboratorio sull’Intelligenza Artificiale applicata, che sfrutta le tecniche di apprendimentoe di apprendimento automatico per risolvere le sfide ...

