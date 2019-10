Sparatoria e agenti uccisi | ecco il video choc dell' assassino in fuga

Sparatoria Trieste : video - dinamica e chi ha sparato - uccidendo due agenti : sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo due agenti sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo i due carabinieri La persona che ha sparato ben 20 colpi di arma di fuoco, uccidendo due agenti e ferendone un terzo, è Alejandro Augusto Stephan Meran. Domenicano, affetto da disturbi psichici, è stato portato in questura dopo un tentativo di rapina. La tragedia si è consumata, incredibilmente, ...

Sparatoria Trieste - “Dormite sonni tranquilli - ci siamo noi” : la questura ricorda gli agenti uccisi con un loro video sulla volante : “Dopo tanto tempo ‘i figli delle stelle’ sono tornati. siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli”. A parlare – in un video – sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella Sparatoria in questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l’intro dell’omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video – diffuso oggi dalla questura ...

Trieste - Sparatoria in questura - la pm : «Era lucido - puntava gli agenti» : L’assassino è guardato a vista in ospedale. Nell’ordinanza si rileva l’assenza di riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica dell’uomo, avanzata dalla madre

Trieste - la Sparatoria in un video : «Lucida aggressività - poteva uccidere 10 agenti» : Ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste. Le telecamere nell'atrio e quelle all'esterno del palazzo, sequestrate dall'autorità giudiziaria, avrebbero...

Trieste - in un video le immagini della Sparatoria : «Killer ha agito con lucida aggressività - poteva uccidere altri agenti» : Ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste. Le telecamere nell'atrio e quelle all'esterno del palazzo, sequestrate dall'autorità giudiziaria, avrebbero...

Sparatoria a Trieste - uccisi due agenti : cosa sappiamo finora : Venerdì 4 ottobre Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della polizia, sono stati uccisi in una Sparatoria all'interno della Questura di Trieste (CHI ERANO - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA QUESTURA). Avevano 34 e 31 anni. A sparare è stato Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli ...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Sparatoria IN QUESTURA/ Morti 2 agenti : così è vivere in pienezza fino all'ultimo : Due poliziotti, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, sono stati uccisi ieri a Trieste in uno scontro a fuoco con due rapinatori che avevano arrestato

Chi erano Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - gli agenti uccisi durante la Sparatoria : I due agenti sono stati colpiti da un uomo che era stato portato in Questura per accertamenti dopo una rapina. Avevano poco più di trent’anni

Trieste : due agenti muoiono durante una Sparatoria - presi i responsabili : Due poliziotti sono morti a Trieste questo pomeriggio, venerdì 4 ottobre, poco prima delle ore 17 a causa di una sparatoria avvenuta nella Questura locale. Un terzo agente è stato colpito di striscio da un proiettile. I due responsabili sono stati fermati, uno di loro è rimasto ferito. Tragedia a Trieste: due poliziotti hanno perso la vita durante una sparatoria in Questura Due fratelli, originari della Repubblica Dominicana, erano stati ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - chi sono i due agenti morti nella Sparatoria di Trieste : Poco più di trentanni, uno nato in provincia di Napoli e l’altro vicino a Roma. I due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste si chiamavano Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Rotta, 34 anni di Pozzuoli, era figlio di un poliziotti in pensione. Demenego, invece, aveva appena compiuto 31 anni il 29 settembre scorso. Era diventato poliziotto con il 186esimo corso allievi agenti ed era stato assegnato a Trieste il 24 settembre del 2013. Tra ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego : chi sono i due agenti di polizia morti nella Sparatoria nella questura di Trieste : L’agente Pierluigi Rotta, napoletano di 34 anni. L’agente scelto Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, alle porte di Roma. sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria avvenuta all’interno della questura di Trieste. Entrambi in servizio presso l’Upgsp sono morti dopo i tentativi disperati di rianimazione. Rotta era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli. Dolore e sgomento negli ...

Sparatoria in questura a Trieste. Uccisi due agenti : Due agenti della Polizia di Stato Uccisi, un terzo ferito ma non in pericolo di vita: è il drammatico bilancio di un pomeriggio di terrore e morte all'interno della questura di Trieste, dove un uomo fermato per il furto di uno scooter è riuscito a disarmare un poliziotto e a far fuoco prima di essere a sua volta ferito e arrestato. Le vittime sono Pierluigi Rotta, agente scelto, 34 anni, originario di Napoli, e Matteo De Menego, agente ...

Sparatoria in questura Trieste - morti due agenti. Il servizio : Sparatoria in questura Trieste, morti due agenti. le immaginiDue fratelli hanno sparato contro due agenti nella questura di Trieste. I due agenti morti avevano circa 30 anni. Questi i loro nomi: Pierluigi Rotta, agente scelto, e Matteo De Menego, agente. Nella Sparatoria sarebbero rimasti feriti altri tre agenti e uno dei due fratelli aggressori. Nessuno di questi quattro sarebbe in pericolo di vita.