Mura | Inter-Juve non decide lo scudetto | ma ribalta le gerarchie

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019)non ha deluso, è stata la partita che ci si aspettava. Bella partita, bellissima a tratti, scrivesu Repubblica oggi. È il secondo 1-2 che l’subisce in pochi giorni. Barça e, non c’è da vergognarsi. Conte ha già una squadra che gli somiglia, ma il lavoro non è finito. Laparte subito forte e la piazza con Dybala, ma l’non si lascia scoraggiare e pareggia con il migliore in campo. Pesa molto la rinuncia a Sensi uscito per infortunio troppo presto Non sarà questa partita are lo, chiaro.di un punto una gerarchia, ribadisce che laè sempre la, anche quando CR7 eccede nei colpi di tacco (ma quando va al tiro non scherza, chiedete a Handanovic) L'articolononlo, maleilNapolista.

napolista : Mura: #InterJuve non decide lo scudetto, ma ribalta le gerarchie - ilNapolista - francoserpico : RT @capuanogio: Mura su #Repubblica: 'Vittoria della #Juve giusta ma non sarà questa partita a decidere la corsa scudetto. L'#Inter cade co… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? La Juventus sorpassa l'Inter ma la sfida scudetto è aperta [di GIANNI MURA] -