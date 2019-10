L’auto elettrica | spaventa chi non ce l’ha | e piace a chi ce l’ha

Ecco i prezzi europei di Polestar 2 - L’auto elettrica con Android a bordo : Torniamo ad occuparci di Polestar 2, seconda generazione di auto elettriche ad alte prestazioni del Gruppo Volvo, la cui produzione inizierà nel 2020, con esordio sul mercato in programma a giugno. Il produttore ha finalmente reso noti quelli che saranno i prezzi ufficiali di Polestar 2 nei mercati in cui l’auto sarà inizialmente lanciata: Norvegia – 469.000 corone Svezia – 659.000 corone Germania – 58.800 euro Regno ...

Clima - dalL’auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

L’auto elettrica più veloce fa i 338 km/h : Un bolide da record, nuovo riferimento per la speciale classifica tra le auto elettriche. La Genovation GXE – sigla che sta per Genovation Extreme Electric – ha battuto il primato di velocità, superando se stessa (perché il precedente record apparteneva sempre alla casa del Maryland), grazie alle 210,2 miglia orarie (pari a 338,2 km/h) raggiunte nel corso del test effettuato presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, sull’isola di Merritt ...