Inter | Tapiro d’Oro per Conte dopo il ko con la Juventus | “non ho bisogno di nessuna

Fonte : sportfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L’allenatore dell’ha ricevuto ild’Oro per la sconfitta subita nella serata di ieri a San Siro contro la Juve Non avrà preso i tre punti contro la, ma Antoniosi è portato a casa un beld’Oro. Valerio Staffelli lo ha consegnato oggi all’allenatore dell’, chiedendogli lumi sui motivi del ko di San Siro. “Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che voleva?” la domanda dell’inviato di Striscia la Notizia a, che ha replicato: “abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte. Vendicarmi? Non hodivendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose“. Infine, l’ex Juve si è soffermato sulla petizione dei tifosi bianconeri per far rimuovere la ‘stella’ a lui dedicata nella Hall of Fame dell’Allianz Stadium: ...

passione_inter : Conte riceve il Tapiro: 'Abbiamo perso, si sono dimostrati più forti. Vendetta? Non ne ho bisogno' -… - CalcioWeb : #Inter, Tapiro d'oro a #Conte ?? il tecnico: 'Non ho bisogno di vendetta' ?? - Sport_Mediaset : #derbyditalia, Tapiro d'oro ad #Conte. Il tecnico dell'Inter: 'Abbiamo perso contro una squadra molto forte'.… -