Addio Paypal e indagine in Europa | la strada di Libra è sempre più in salita

Fonte : wired

(Di lunedì 7 ottobre 2019) (Photo by Chesnot/Getty Images) Tempi duri per. Settimana scorsa era circolata la notizia che due colossi dei pagamenti come Visa e Mastercard avrebbero intenzione di abbandonare laAssociation, il consorzio della 28 aziende che dovrebbe gestire la moneta elettronica, e il 4 ottobre scorso il Wall Street Journal ha reso noto che la compagniaufficializza il suo distacco dal progetto, anche se potrebbe tornare a garantire il suo sostegno in futuro. Le ragioni che muovono questi recenti ripensamenti sonole stesse, e riguardano le troppe incertezze sulla realizzabilità del progetto e gli attacchi da parte delle istituzioni finanziarie e politiche internazionali che pesano sulla moneta elettronica. Oltre ai dubbi espressi dalle banche centrali internazionali, ora anche l’Unione europea ha deciso di vederci chiaro sui progetti di Facebook. Così, come ...

