Crampi addominali | gonfiore e meteorismo? Come riconoscere l’intolleranza al lattosio?

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) L’intolleranza alè un disturbo di cui soffre una percentuale abbastanza alta della popolazione adulta: la causa scatenante è la mancanza nell’organismo di un enzima detto lattasi, in grado di scindere ilin glucosio e ga. E’ una condizione in cui l’organismo non riesce a digerire completamente lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati. La mancata digestione dello fa rimanere nell’intestino, per poi essere fatto fermentare dalla flora batterica e intestinale: questo processo determina numerosi disagi, tra i quali i più comuni sono la produzione di gas e diarrea. Non si tratta dunque di un disturbo pericoloso, ma è associato a sintomi fastidiosi che possono essere evitati solo limitando ilintrodotto con l’alimentazione. Che cos’èal? L’intolleranza al– ...

FrancescaBing : Avete dei rimedi per i crampi addominali? Sono giorni che mi torturano - valerosaspina : - Stealth772 : @LoPsihologo Quando sudi freddo..sei in preda a crampi addominali atroci e arrivi giusto in tempo a sederti sulla tazza per la liberazione.. -