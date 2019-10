In 4 Paesi con il 5G si viaggia ad oltre 1 Gigabit al secondo

Bce - sei ex banchieri centrali contro Draghi : “Protegge i Paesi altamente indebitati e priva i giovani di investimenti sicuri che rendano” : Dopo gli attacchi arrivati da banche e assicurazioni tedesche, la politica espansiva della Bce di Mario Draghi finisce anche nel mirino della vecchia guardia dell’Eurotower. “Da ex banchieri centrali e cittadini europei assistiamo con crescente preoccupazione all’attuale modalità di crisi della Bce”, si legge nel documento due pagine firmato tra gli altri dall’ex capo economista della Bce, Juergen Stark. “Il sospetto” è ...

Rimpatri - firmato il decreto : tempi più rapidi e intesa con 13 Paesi "sicuri" : In conferenza stampa, Di Maio ha parlato di «un lavoro di squadra», frutto della collaborazione con il collega Bonafede (anche lui M5S) e con la ministra Lamorgese

Migranti - Bonafede : “In Paesi sicuri - non ci saranno i presupposti per ottenere la protezione salvo prova contraria” : “Con questo decreto, che prevede un elenco di paesi sicuri per i rimpatri, si dimezzano i i tempi per l’esame delle domande di protezione internazionale nei tribunali”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa alla Farnesina, presentando con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il piano sui rimpatri. “Noi abbiamo domande di protezione che occupano grande spazio nei tribunali. Per i ...

Migranti - Di Maio : «Con nuovo decreto riduciamo a 4 mesi i tempi di rimpatrio - 13 Paesi interessati» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

WTO : via libera ai dazi Usa<br> contro i Paesi UE per 7 - 5 miliardi : L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) si è pronunciata in favore degli Stati Uniti e permette loro di imporre dazi su prodotti di importazione dell'Unione Europea per 7,5 miliardi di dollari, che corrispondo a circa 6,8 miliardi di euro. Questa è una compensazione per gli aiuti illegali che il blocco dei Paesi europei ha concesso al consorzio aeronautico Airbus, concorrente di Boeing. Questa è una battaglia che va avanti da 15 anni e ...

Quanto costa connettersi a internet nei Paesi in via di sviluppo : internet (Getty Images) La velocità di connessione è essenziale per accedere ai servizi disponibili in internet. L’Alliance for affordable internet (A4ai) ha sviluppato Meaningful connectivity, un nuovo standard che misura se un utente ha accesso a internet e la qualità della sua connessione. L’accesso al mondo online ha sicuramente avuto un impatto positivo su molti servizi che gli utenti possono sfruttare per migliorare la loro qualità della ...

Bce : i Paesi con debito elevato siano prudenti : Bce: Paesi con debito elevato siano prudenti. Lo spiega la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico

Bce - nuovo appello alla Germania : “Paesi che hanno margini agiscano”. La tedesca Lautenschläger lascia in polemica con Draghi : Dalla Bce arriva un nuovo appello ai governi “interessati da un rallentamento economico” che dispongono di “margini per interventi di bilancio”: “Dovrebbero agire in maniera efficace e tempestiva“, si legge nell’ultimo bollettino economico che ricalca le parole pronunciate il 12 settembre da Mario Draghi. Intanto però l’opposizione alle politiche ultraespansive del presidente uscente si concretizza ...

Salvini : “Conte? Pensa solo al ciuffo e alla poltrona ma coi Paesi europei parlavo io. M5s? Presto ci saranno passaggi nella Lega” : Durissimo attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governo giallorosso e gli ex alleati 5 Stelle. Intervistato dal giornalista Massimiliano Coccia, su Radio Radicale, Salvini, in primis, esprime le sue critiche sull’accordo di Malta: “E’ un accordo totalmente svantaggioso. Ricordo che a settembre di quest’anno, cioè da quando c’è il governo Pd-M5s, gli sbarchi, per la prima volta, ...

Sarà difficile sanzionare i Paesi contrari all'accordo sui migranti di Malta : difficile, se non impossibile, che chi tra i Paesi Ue non accetterà o neppure darà segno di prendere in considerazione l'accordo di ieri a Malta sulla questione migranti si ritrovi poi gravato di sanzioni. Lo si è ipotizzato ieri, lo si è detto - anche con enfasi, sebbene misurata e contenuta - in conferenza stampa dopo il minivertice dei ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e della stessa ...

Trump all’Onu : Usa non vogliono conflitti - basta Paesi in malafede sul commercio : La Casa Bianca anticipa le dichiarazione del presidente Usa all’Assemblea Onu: «Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana»

Italia-Germania : Mattarella - ‘piena condivisione tra nostri Paesi’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Le relazioni tra Italia e Germania “sono al massimo livello di eccellenza, sia nell’ambito bilaterale, sia nell’ambito dell’appartenenza all’Unione europea, con una piena condivisione di tutte le più importanti questioni dei dossier internazionali”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo ...

Palermo : sindaco incontra ambasciatore Paesi Bassi : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Incontro istituzionale a Palazzo delle Aquile, a Palermo, dove il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Culture Adham Darawsha hanno incontrato l’ambasciatore dei Paesi Bassi Jozef Andreas Flamand. “Si rafforza sempre più – ha detto Orlando – il rapporto di amicizia e collaborazione con l’Olanda, sviluppatosi con la visita dei reali nel 2017 e con diverse ...

