Maltempo | il Piemonte chiede riconoscimento di eccezionalità per le grandinate nel

Maltempo e grandine in Piemonte - ma domani torna il sole : Maltempo e grandine in questa domenica di settembre in Piemonte: nel torinese la zona più colpita è stata quella di Chieri e di Carmagnola, dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e causato il fuggi fuggi dei numerosi visitatori della Fiera Nazionale del Peperone. L’ondata di Maltempo dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore. L'articolo Maltempo e grandine in Piemonte, ma domani torna il sole sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...

Maltempo Piemonte - Presidente Regione : “Estate pazza - danni per 10 milioni. Il Governo si ricordi di noi” : Superano i dieci milioni di euro i danni causati dal Maltempo di questa “pazza estate Piemontese“. Lo afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati dal Maltempo delle scorse settimane. “I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo ...

Maltempo Piemonte - Confagricoltura di Cuneo : “Vigneti e noccioleti flagellati da pioggia e grandine” : La violenta ‘bomba d’acqua’ mista a grandine che ieri pomeriggio si è abbattuta su una vasta zona dell’Albese rischia di compromettere seriamente i raccolti nei noccioleti e nei vigneti delle zone colpite. A lanciare l’allarme la Confagricoltura di Cuneo che con i suoi tecnici sta monitorando i danni provocati dalla pioggia, oltre 70mm in un’ora, dalle forti raffiche di vento e, soprattutto, dalla grandine. ...

Maltempo in Piemonte : frana su strada nel cuneese : Forti precipitazioni si sono abbattute da ieri in Piemonte, colpendo soprattutto la provincia di Cuneo, dove si registrano diversi disagi. La pioggia ha provocato una frana sulla provinciale 661...

Maltempo Piemonte : forti piogge nel Cuneese - disagi nell’Alessandrino [LIVE] : Violento Maltempo in Piemonte dove le forti piogge stanno causando danni e disagi sopratutto nel Cuneese, nelle Langhe e nell’Alessandrino. forti piogge nella provincia di Torino, sopratutto nella zona del Canavese interessata da intense piogge. disagi e allagamenti sono segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua e fango, Barolo, Grinzane Cavour e La ...

Maltempo in Piemonte - temporali e grandinate : strade trasformate in fiumi di fango ad Alba : Ondata di Maltempo in Piemonte nel pomeriggio di giovedì. Cantine allagate e strade trasformate in fiumi d'acqua e fango soprattutto nel Cuneese. Ad Alba il sindaco ha attivato l'unità di crisi, si teme per i danni ai vigenti a causa delle grandinate che hanno accompagnato i violenti nubifragi.Continua a leggere

Maltempo Piemonte - la giunta regionale nei luoghi colpiti : tappa nel Verbano-Cusio-Ossola : Il tour della giunta regionale tra i luoghi colpiti dal Maltempo estivo in Piemonte è proseguito oggi a Verbania, dove il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi hanno incontrato i sindaci e hanno verificato i danni. Presenti il presidente della Provincia del VCO, Arturo Lincio, i consiglieri regionali Alberto Preioni e Domenico Rossi e la parlamentare Mirella Cristina. Sono una quindicina i Comuni del Verbano-Cusio-Ossola che ...

Maltempo : il presidente del Piemonte incontra i sindaci del vercellese : Presenza sul territorio, velocità di procedure e attenzione alle questioni locali. Queste le parole d’ordine della visita odierna del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Vercelli, nella sede della Provincia, dove, accompagnato dai consiglieri regionali Angelo Dago, Alessandro Stecco e Carlo Riva Vercellotti, ha incontrato i sindaci delle aree colpite dal Maltempo a luglio, le associazioni di categoria agricole locali ...

Previsioni meteo oggi 25 agosto/ Maltempo in 17 regioni : sole a sorpresa in Piemonte : Previsioni meteo di oggi 25 agosto: nelle prossime ore dovrebbe piovere in quasi tutta la penisola. sole a sorpresa sul Piemonte.

Maltempo Piemonte - allagamenti nel Cuneese : si chiederà lo stato di emergenza : “Siamo vicini al territorio Cuneese colpito nelle scorse ore da un nubifragio di grande portata: molta pioggia e vento forte, che hanno creato allarme e disagi, ma fortunatamente i danni sono limitati”. Così l’assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi, che sta seguendo l’evolvere della situazione in queste prime ore di post evento. “La Protezione civile è immediatamente ...

Maltempo Piemonte : nel Saluzzese 102mm di pioggia in poche ore : Centodue millimetri di pioggia in poche ore. Il violento nubifragio che questa mattina ha colpito la zona di Barge, Bagnolo e Carde’ ha provocato disagi e danni. Piccoli rii e torrenti si sono ingrossati nel volgere di pochi minuti. Si sono registrate decine di piccole frane e allagamenti di garage e scantinati. Chiusa la provinciale tra Saluzzo e Cavour, nel tratto tra Staffarda e Crocera di Barge per la piena del torrente Ghiandone, ...

Pesante Maltempo in Piemonte : situazione critica a Carde' - Barge e altri comuni del cuneese : Come previsto, forti temporali hanno colpito nel corso della notte il Piemonte, per effetto di infiltrazioni d'aria più fresca in quota di matrice atlantica. Nelle ultime ore si registrano...