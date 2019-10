Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Sembrava una follia e si è trasformata in azione di Governo. Sembrava un azzardo e si è tramutato in riforme per i cittadini. Sembrava utopia e invece staladelle. Il MoVimento 5 Stelle oggi compie 10 anni”. Così in un post su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabianaa dieci dalla nascita del Movimento 5 Stelle.“Grazie Beppe, grazie Gianroberto. Se pensiamo al Reddito di cittadinanza che prende forma, alla legge anticorruzione apprezzata pure all’estero o al taglio dei parlamentari che voteremo proprio fra tre giorni – sottolinea-, non possiamo che provare un grande orgoglio per ciò che abbiamo fatto insieme. Sembrano ormai lontani i tempi di quei banchetti improvvisati, poveri di materiale stampato, ma ricchi di passione. Non dimentichiamoci mai di quei ...

TV7Benevento : M5S: Dadone, 'sta cambiando vita a persone, guardiamo ai prossimi 10 anni'... - dalsata : Furbetti del cartellino, giravolta M5s “Stop impronte digitali”/ Dadone: “Deprime…”… - cristina_losi : @fattoquotidiano È un mese che il #M5S è al governo con il #pd è ci stiamo già rincretinendo? #dadone si dia una sv… -