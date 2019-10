LineageOS 17 0 porta Android 10 su HTC 10 | Sony Xperia Z3 Compact e molti altri

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La community di sviluppatori presenti su XDA è il punto di riferimento di ogni utenteche ama installare custom ROM sul proprio smartphone. Se siete possessori di uno dei telefoni fra lo Xiaomi Redmi 2, Motorola Moto G 2015,Z3, HTC 10 e HTC One M8, sappiate che sono finalmente disponibili custom ROM basate su10. Installare ROM è una pratica piuttosto comune per i dispositivi, soprattutto considerando il grande problema di frammentazione diche, sempre più, non permette asmartphone di poter accedere rapidamente alle nuove versioni dirilasciate da Google. Le custom ROM vengono in aiuto dei tanti utenti che posseggono uno smartphone un po’ vecchiotto o magari fuori dal circuito di aggiornamenti e che per questo motivo non potrebbe ricevere10. I telefoni sopracitati (così come) possono provare ...

rrositaofficial : LineageOS 14.1 non ufficiale porta Android 7.1 Nougat su Amazon Fire HD 10 di settima generazione… -