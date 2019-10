Formula 1 | Ross Brawn preoccupato per la Ferrari | “c’è una combinazione esplosiva da

Formula 1 - Binotto spegne la piccola polemica di Leclerc : “Vettel la scia se l’è presa - la prossima volta saremo più chiari” : Il team principal della Ferrari ha spiegato a dovere la strategia utilizzata in partenza, spegnendo la piccola polemica innescata da Leclerc Delusione e rabbia in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia, il terzo posto di Charles Leclerc non può bastare per lenire l’amarezza considerando la velocità mostrata dalle due ‘Rosse’ nel week-end di Sochi. photo4/Lapresse Uno stato d’animo palesato ai microfoni di Sky ...

Formula 1 - la Toro Rosso vuole cambiare denominazione nel 2020 : servono però due approvazioni : La Scuderia Toro Rosso ha presentato la richiesta di cambio denominazione in AlphaTauri, ma serve l’ok di Liberty Media e della F1 Commission Sembra arrivata ad un’altra svolta epocale la Toro Rosso che, per il 2020, ha presentato richiesta di cambio denominazione. Il team di Faenza, di proprietà di Dietrich Mateschitz, potrebbe dunque modificare il proprio nome in AlphaTauri, marchio di moda della Red Bull lanciato due anni ...

Formula 1 – Lewis Hamilton scaramantico? Il britannico non si monta la testa : “non sarò il favorito per le prossime gare” : Lewis Hamiltonnon si monta la testa e rimane con i piedi per terra nonostante il largo vantaggio sui rivali: le parole del britannico alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore la Ferrari ha conquistato domenica scorsa la sua prima doppietta stagionale, con Vettel alla sua prima vittoria nel 2019, dopo oltre un anno, e Leclerc secondo. Lewis Hamilton ha chiuso la sua gara di Marina Bay ai piedi del podio, ma continua a mantenersi saldamente ...

Formula 1 - brutte notizie per Red Bull e Toro Rosso : tutti e quattro i piloti Honda in penalità a Sochi : La Honda infatti farà debuttare a Sochi la Spec 4 del proprio motore, obbligando dunque Verstappen e colleghi a subire una penalità in griglia Non comincia benissimo il fine settimana di Sochi per i piloti di Red Bull e Toro Rosso, che dovranno scontare una penalità sulla griglia di partenza. KARIM SAHIB / AFP La Honda, che fornisce i motori ad entrambe le scuderie, ha deciso di introdurre in Russia la Spec 4 della propria power unit, già ...

Formula 1 – La verità di Bottas : “vi spiego perchè ho lasciato passare Hamilton. La prossima volta però…” : Valtteri Bottas sottolinea gli errori della Mercedes a Singapore e spiega perchè ha lasciato la posizione ad Hamilton durante la gara La gara della Mercedes a Singapore non è andata secondo i piani. Le ‘Frecce d’Argento’ sembravano favorite alla vigilia, complice la natura della pista non proprio consona alla Ferrari, ma la gara odierna ha dato un responso compeltamente ribaltato: Ferrari entrambe sul podio, con Vettel e ...

Formula 1 – Festa Rossa a Maranello - Binotto si congratula : “il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team” : Mattia Binotto si congratula col team per le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e a Monza Giornata di Festa in casa Ferrari: Mattia Binotto ha deciso di dedicare un momento a tutto lo staff del Cavallino che lavora in fabbrica, per celebrare le vittorie di Leclerc a Spa e Monza. Il team principal Ferrari desiderava fare questo gesto già dopo la gara del Belgio ma vista la vicinanza dell’appuntamento italiano ha preferito non ...

Formula 1 - Ross Brawn bacchetta Vettel : “è tutta colpa sua. Binotto? Adesso ha un compito fondamentale” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha parlato della situazione di Vettel, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda E’ davvero un momentaccio per Sebastian Vettel, protagonista in negativo del fine settimana di Monza per l’errore alla Ascari che ha rovinato la sua gara e quella di Stroll. Photo4/LaPresse A rendere ancora più complicato il tutto è stata la vittoria di Leclerc, che ha reso ancora più indigesto il ...

Formula 1 - Hamilton ‘minaccia’ Leclerc : “la prossima volta mi comporterò di conseguenza - come ha fatto lui” : Il pilota britannico ha parlato del contatto avvenuto alla Roggia, costato a Leclerc la bandiera bianconera Una gara tiratissima, caratterizzata dal duello rusticano messo in atto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti indiscussi di almeno tre-quarti di gara. Lapresse Pressione altissima per il monegasco, riuscito comunque a gestire la situazione da vero campione, addirittura spingendo fuori pista il campione del mondo alla ...

Formula 1 – L’ammirazione per Valentino Rossi e l’idea di un futuro in Ferrari - Verstappen ammette : “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis” : Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

Formula 1 - Lando Norris omaggia Valentino Rossi a Monza : la reazione social del Dottore è esilarante [FOTO] : Il Dottore ha apprezzato l’omaggio di Norris, commentando in maniera ironica il post Instagram del pilota della McLaren Un omaggio davvero speciale per Valentino Rossi a Monza, Lando Norris infatti porterà in pista con sè i colori del Dottore sia sul casco che sugli stivali. Tifoso del pesarese fin da bambino, il pilota britannico non si è lasciato sfuggire l’occasione di rendere onore al proprio idolo per il Gran Premio ...

Formula 1 – Dalla morte di Hubert ad un possibile futuro in rosso : ” sarò deluso dal non aver guidato una Ferrari? Dico che…” : Lewis Hamilton sincero e a cuore aperto a Monza: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp d’Italia Si accendono i motori domani sulla pista di Monza, per le prime prove libere del Gp d’Italia. Intanto oggi nel paddock del circuito brianzolo i piloti hanno incontrato i tifosi e la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano all’appuntamento italiano. photo4/Lapresse Reduce dal secondo ...

Formula 1 – Valentino Rossi ‘scende in pista’ per il Gp di Monza - lo spettacolare omaggio di Norris al Dottore [GALLERY] : Il pilota della McLaren, grande tifoso del pesarese, scenderà in pista a Monza con casco e stivali ‘dedicati’ proprio a Valentino Rossi Lando Norris non perde occasione per dimostrare la propria passione per Valentino Rossi, vera e propria fonte di ispirazione per il pilota britannico, recatosi ai box della Yamaha nel fine settimana di Silverstone per incontrarlo. AFP/LaPresse Trovandosi adesso in Italia per il Gran Premio di ...

