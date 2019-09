Le etichette commestibili su frutta e verdura 

Fonte : agi

(Di lunedì 30 settembre 2019) Come si sa quella alla plastica è una guerra che va combattuta duramente, perché è un materiale duro a morire. Non solo per “spirito” di resistenza materiale, ma anche psicologico. Sia tra i produttori che tra i consumatori. Tanto che, nel frattempo, nel tentativo di scoraggiarne l'uso o il ricorso, l'ipotesi su cui i tecnici del ministero dell'Economia e dell'amministrazione finanziaria stanno lavorando è quello di un prelievo di 0,2 euro per chilogrammo. Sì, proprio una sorta di imposta di consumo, tal quale a un'accisa, sulla produzione o sull'importazione della materia. Una tassa applicata agli imballaggi di plastica, alle bottiglie, ai contenitori e alle confezioni per prodotti alimentari. Così, scartata quella sulle merendine, dissoltasi la sugar tax e archiviata per il momento quella sui voli aerei, il balzello sulla plastica potrebbe invece sopravvivere ai dinieghi pronunciati ...

