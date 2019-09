Di Carlo contro Maria per lo scontro con Bisciglia | ' Democrazia o dittatura?'

Salvatore Di Carlo sarcastico sullo scontro De Filippi-Bisciglia : 'Una diffida in diretta' : Lo scontro verbale tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia nella seconda puntata di Amici Celebrities ha diviso l’opinione pubblica. Nelle scorse ore tramite i social ha commentato l’accaduto anche Salvatore Di Carlo. Come molti sanno Teresa Cilia e suo marito Salvatore quest’estate si sono resi protagonisti di una querelle molto accesa con Raffaella Mennoia. Dopo un periodo di silenzio, l’ex corteggiatore è tornato a punzecchiare la ...

GianCarlo Giorgetti : "Complotto contro la Lega? In Ue volevano sterilizzare Salvini" : Non usa direttamente la parola “complotto”, ma non nasconde che tanti indizi lo inducono a ritenere che i poteri forti, in Italia e in Europa, abbiano voluto far fuori Matteo Salvini e la Lega dal Governo. Per Giancarlo Giorgetti è “assolutamente chiaro” che ci sia una guerra politica contro il Carroccio in Ue. Ospite di Mezz’ora in più, su Raitre, l’ex sottosegretario leghista ripercorre ...

Nuovo Scontro tra GianCarlo Magalli e Adriana Volpe - la Durissima Replica di Lui! : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continuano a scontrarsi apertamente, che tra i due non scorra buon sangue è noto a tutti ma ultimamente i due conduttori hanno ripreso a lanciarsi offese e frecciatine. Dopo l’intervista della Volpe a Verissimo, il conduttore ha Replicato in maniera molto dura alla conduttrice. Ecco nel dettaglio cosa ha dichiarato. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe per circa otto anni sono stati i conduttori, insieme a ...

GianCarlo Magalli al veleno contro Adriana Volpe : “Facciamo un po’ di ripasso” : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, lo scontro continua dopo le accuse a Verissimo Alzi la mano chi non sospettava che Giancarlo Magalli avrebbe risposto alle dure accuse di Adriana Volpe nel salotto di Verissimo! Era da mettere in conto una replica da parte del conduttore perché a prescindere dalla sua personalità la Volpe ha usato […] L'articolo Giancarlo Magalli al veleno contro Adriana Volpe: “Facciamo un po’ di ...

Venezia - tre morti e un ferito nello schianto di un motoscafo di MonteCarlo contro una diga : A tutta velocità con un potente motoscafo contro una diga a Venezia: è di tre morti e un ferito il bilancio dello schianto avvenuto tra le Bocche di porto del Lido e Punta...

Ascolti tv : contro Carlo Conti - neanche Checco Zalone : Flora Canto - Cristina D'AvenaFrancesco Pannofino - Barry WhiteSara Facciolini - Baby KLidia Schillaci - Lady GagaGigi e Ross - RigheiraFrancesco Monte - MahmoodTiziana Rivale - Kim CarnesAgostino Penna - Elton JohnDavide De Marinis - Gianni MorandiEva Grimaldi - Amanda LearDavid Pratelli - Nino FerrerJessica Morlacchi - Ivana SpagnaCi sono successi che sfioriscono negli anni ed altri, che negli anni sbocciano. Carlo Conti, con l’abbronzatura di ...

Nel nome di GianCarlo Siani : ecco l'iniziativa degli studenti contro la camorra : Giancarlo Siani quest'anno avrebbe compiuto 60 anni. «Noi ce lo immaginiamo cresciuto, un uomo e un giornalista ormai maturo,...

Carlo Nordio contro l'inciucio : "Dovevamo votare - non siamo cretini. M5s e Pd? Temo un nuovo Medioevo" : Procuratore Nordio, leggo i suoi articoli sul Messaggero: da liberale è diventato leghista? «No. Io mi iscrissi alla Gioventù Liberale nel 1963, anche se restituii la tessera appena entrato in magistratura. Nella mia vita ho cambiato tante idee ma non quella liberale». Sul tema dell' immigrazione pe

Vuelta a España 2019 : Jumbo-Visma formidabile - Primoz Roglic in assoluto controllo. Difficile attacCarlo - servirà un’invenzione : Anche oggi nessun attacco alla Maglia Rossa. Un solo tentativo di Miguel Angel Lopez, fermato praticamente sul nascere. Da lì in poi una lunga cavalcata verso il traguardo di Bilbao nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2019, vinta da Philippe Gilbert. Anche questa giornata è andata in archivio con la fuga a prevalere su un gruppo nel quale ha comandato la noia. Purtroppo, dopo una prima settimana davvero spettacolare, da quando nella ...

Mauro Icardi cessione : da Pirlo a Carlos - i giocatori venduti contro la loro volontà diventati campioni : La storia del calcio è piena di giocatori ceduti contro la loro volontà che poi hanno dimostrato alle società "traditrici" quanto si sbagliavano, e sono diventati campioni altrove. Con sommo disappunto, per non dire di peggio, di quegli "illuminati" dirigenti che se ne erano disfatti. Mauro Icardi,

Carlo Verdone contro Matteo Salvini. L’attore non si trattiene : Senza troppo peli sulla lingua l'attore 68enne dice la sua sull'attuale crisi di governo e sui vari protagonisti, la frecciatina all'ormai ex ministro è abbastanza chiara. Carlo Verdone è stato nominato dall’Ordine dei Farmacisti del Lazio Carlo “farmacista ad honorem”. L’attore e regista romano coltiva una passione per la medicina fin da quando era piccolo. Le sue conoscenze mediche sono ormai cosa nota, tanto da farlo diventare un punto di ...

Carlo Calenda contro Matteo Renzi : "Il Pd è finito e lui non risponde nemmeno alle telefonate" : "Il Pd è finito". Se n'è reso conto pure Carlo Calenda, che ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, rilascia un amarissimo sfogo: "Dopodiché può decidere di andare oltre sé stesso, rilanciarsi, ricostruirsi in qualcosa di diverso. Ci sono due Pd: uno ha i gruppi parlamentari e un altro ha i

Salvo Di Carlo contro Sperti : 'Spero che a forza di leccare il c... Gli finisca la saliva' : Non si rasserena il conflitto che vede interpreti Teresa Cilia, Gianni Sperti e altre persone di Uomini e donne, il popolare programma pomeridiano di Canale 5. Da alcuni giorni Teresa sta avendo alcune discussioni con Raffaella Mennoia, autrice del programma pomeridiano di Maria De Filippi, e con Gianni che da lunghi anni è una delle figure più apprezzate della trasmissione. Giovedì 9 agosto, Teresa ha avuto un altro dibattito su Instagram, ma ...

Salvatore Di Carlo si scaglia contro Gianni Sperti di U&D : 'Sei una marionetta' : Non si placa la bagarre tra ex tronisti e la redazione di Uomini e Donne, tra cui anche gli opinionisti. Una bufera che sta tirando in ballo proprio tutti e non sta risparmiando nessuno. Dopo lo scontro acceso tra Teresa Cilia e Gianni Sperti, Salvatore Di Carlo (marito dell'ex tronista), ha deciso di pubblicare una Instagram Stories che sembra proprio essere rivolta al noto opinionista del dating show di Canale 5, nonostante il suo nome non sia ...