5 cose che non sapete sull’Uomo Tigre

Le 10 cose di Napoli-Brescia che non possiamo dimenticare : Le dieci scene di Napoli-Brescia che non potremo dimenticare. Uno. Balotelli e sua figlia. L’ingresso in campo delle squadre è particolarmente toccante per gli uomini e le donne di buona volontà. Nello stadio dove per una sostituzione scoppiò in lacrime, facendo parlare a sproposito di cori razzisti, Mario ritorna con sua figlia in braccio. Allora provò a segnare per dedicarle un gol, stavolta segna sotto i suoi occhi. Esiste in giro un ...

Formula 1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “non mi sento affatto fortunato - vi spiego perchè” : Il britannico si gode la vittoria numero 82 in carriera, ottenuta grazie ad un pizzico di fortuna che Hamilton non vuole ammettere Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Russia per la quarta volta in sei edizioni disputate, ottenendo il successo numero 82 in carriera. Una vittoria inaspettata per il britannico, che sfrutta il guasto avuto dalla monoposto di Vettel e la successiva VSC per sopravanzare le due Ferrari e completare la ...

5 cose sulla birra che tutti vorremmo sapere : Come si conserva la birraQual è la temperatura giustaCome si beveCome si spillaCome si degustaCome si conserva la birra? A che temperatura va servita? Come si degusta per apprezzarla al meglio? Nella gallery sopra trovate queste e altre risposte a domande che ci facciamo sempre più spesso perché noi italiani stiamo diventando dei grandi appassionati, e siamo sempre più esigenti. La produzione di birra, secondo i dati di Assobirra, nel 2018 è ...

In sala operatori i medici si presentano ubriachi che fanno cose orribili - le foto girano su face book : Una vicenda che non avremmo mai voluto raccontare se pensiamo che può riguardare chiunque di noi. Quando ci si ricovera, quando si ha bisogno di medici il primo pensiero che si fa è quello di augurarsi di capitare in buone mani, perché un intervento per quanto semplice o di routine fa sempre paura. Quando si è malati si diventa vulnerabili e non rimane altro che affidarsi completamente nelle mani dei medici. Per questo quando accadono ...

Gorgonzola - 15 cose che non avresti mai immaginato : Narra la leggenda che il Gorgonzola sia nato per errore, intorno all'anno mille, quando un mandriano di passaggio si fermò a Gorgonzola, in provincia di Milano: poiché aveva scordato l'attrezzatura per lavorare il latte destinato a diventare crescenza o quartirolo, lasciò la cagliata in un recipiente con l'idea di unirla a quella del giorno dopo. E così fece, ma le due «paste» di consistenza diversa ...

Chi è la «talpa» della Cia che fa tremare Trump? La denuncia anonima - i ritardi - le frasi : 5 cose da sapere : E’ caccia all’identità dello 007 che ha denunciato la telefonata tra il presidente Usa e il leader ucraino costata al capo della Casa Bianca una richiesta di impeachment

“Le cose succedono”. A ‘Storie Italiane’ Andrea Preti tira fuori tutto. E parla anche di Claudia Gerini : Ospite di ‘Storie Italiane’, la trasmissione di Eleonora Daniele, Andre Preti, il bellissimo modello volto di molte case tra cui Dolce e Gabbana, si è lasciato andare a una lunga serie di riflessioni iniziando dal suo rapporto con la sessualità. Da qualche mese infatti, dallo scorso mese di maggio per la precisione, Andrea Presti ha scelto di non avere più rapporti intimi fino a quando non troverà il grande amore.\\ Una scelta confermata a ...

Hostess rivela i segreti delle compagnie aeree : ecco quali sono le cose che “non vengono pulite quasi mai” : Una Hostess ha rivelato in un’intervista a Inside Edition i segreti delle compagnie aeree, confessando le scarse condizioni igieniche che ci sono a bordo degli aerei e dando qualche consiglio ai viaggiatori. Jamila Hardwick, questo il suo nome, ha lavorato per diverse compagnie aeree (non svela quali) e come prima cosa ha detto che né lei Nè i suoi colleghi bevono mai bevande calde quando sono in volo. Il motivo? “La cosa peggiore ...

Le 10 cose di Napoli-Cagliari che non potremo dimenticare : Anche in una serata che in realtà non vorremmo ricordare, spuntano (almeno) dieci cose che non riusciremo a dimenticare. Ecco quelle di Napoli-Cagliari. Il prato del San Paolo. Un deserto gibboso pieno di ciuffi fuori posizione come un difensore centrale su un cross da sinistra. Non era così malridotto da anni. Senza neppure che siano venuti i Rolling Stones. O i lavori di ristrutturazione prevedevano un peggioramento dell’erba oppure questo è ...

Psoriasi a placche : cosentyx® in grado di migliorare l’infiammazione e di sopprimere rapidamente l’IL-23 : “I dati ottenuti dallo studio pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) mostrano la capacità di Secukinumab di sopprimere quei circuiti infiammatori che sono alla base della formazione della placca Psoriasica” ha spiegato Andrea Chiricozzi, ricercatore presso l’Istituto di Dermatologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. “Secukinumab, ...

Padova - bodybuilder morto a 23 anni - l'allenatore : 'Prendeva cose che fanno male al cuore' : Il Mattino di Padova ha recentemente riportato alcune parole rilasciate da Matteo Martinez, l'allenatore di Daniele Pozzi, il bodybuilder 23enne trovato esanime in un b&b di Padova, dopo una gara. Martinez ha riferito che l'atleta probabilmente ci andava pesante, ovvero che prendeva cose che possono danneggiare il cuore. "Girava voce che ci andasse pesante", ha confessato l'ex allenatore di Daniele, senza giri di parole. Pozzi non era ...

Llorente - un Numero 9 che fa cose da numero 9 : Llorente, un numero 9 che fa cose da numero 9. L'articolo Llorente, un numero 9 che fa cose da numero 9 sembra essere il primo su ilNapolista.