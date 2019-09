Inter sempre più da record | Sampdoria ko | finisce 1-3 Sanchez show poi il rosso

Serie A - cosa ci ha detto - finora - la quinta giornata : Juventus con il trequartista - l’Inter vince sempre : La quinta giornata di Serie A sta per andare in archivio. Manca all’appello solo il posticipo tra Torino e Milan, che darà indicazioni importanti sulle due squadre, che stanno attraversando un momento difficile. Ciò che è già passato ha detto tanto. Il turno infrasettimanale ci ha mostrato una Juventus che migliora piano piano. Maurizio Sarri ha sperimentato il modulo con il trequartista, come già fatto ai tempi di Empoli. Ramsey ...

Milan-Inter la partita più vista di sempre su DAZN : È stato un weekend di grande successo per DAZN, che da venerdì a domenica ha fatto registrare un record di oltre 3 milioni di ore viste in streaming sulla piattaforma. A farla da padrone il derby Milan – Inter di sabato scorso, che è diventata la partita più vista di sempre in streaming su DAZN, […] L'articolo Milan-Inter la partita più vista di sempre su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul ...

Milan provinciale - così vince sempre l’Inter. Ormai del derby di Milano è rimasto solo il tifo : La grande attesa in settimana, le conferenze stampa con le solite frasi fatte su una “partita che vale doppio” e fa storia a sé, le coreografie e il tifo sugli spalti. E poi… nulla: in campo il derby di Milano praticamente non esiste più. Divario abissale, risultato scontato, nessuna tensione: non è più la sfida tra due grandi squadre che per una sera si contendono anche il primato cittadino, ma una partita normale, che non mette in palio ...

Inter - Lukaku non le manda a dire : “contro lo Slavia Praga partita brutta. Per gli avversari deve essere sempre difficile affrontarci” : Dopo il brutto esordio in Champions League, nel quale è arrivato un 1-1 in rimonta contro lo Slavia Praga, Romelu Lukaku parla da leader e incoraggia l’Inter a fare meglio nei prossimi impegni Dopo 3 successi consecutivi in campionato, l’Inter si ferma all’esordio in Champions League. Battuta d’arresto importante quella dei nerazzurri contro lo Slavia Praga arrivata al termine di un 1-1 maturato in rimonta, nei ...

Sensi ha conquistato l'Inter : il centrocampista ha sempre voluto i nerazzurri : La grande rivelazione dell'Inter in queste prime settimane è stato Stefano Sensi, Il centrocampista è stato decisivo con le sue giocate nelle prime tre partite di campionato, andando a segno sia all'esordio contro il Lecce, sia sabato scorso contro l'Udinese. Una continuità di rendimento che dimostra come il calciatore abbia fatto il salto di qualità, passando dal Sassuolo all'Inter, nel momento giusto. Anche con la maglia della Nazionale ...

Il Napoli è un brand sempre più Internazionale - è anche per questo che in città piace meno : Ha più tifosi di Roma e Lazio messe insieme Nell’estate in cui tutta l’attenzione si è concentrata sul calciomercato dei nomi possibili e dei sogni mai realizzati (chi ha detto James?) è passata quasi sotto traccia una statistica a mio avviso molto significativa. Come ad inizio di ogni campionato la Gazzetta dello Sport ha commissionato ad una importante società di sondaggi (Ipsos) il compito di misurare il seguito delle squadre di serie A: ...

Inter - Marotta insiste : l'obiettivo sarebbe sempre Milinkovic-Savic per gennaio o giugno : La sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa e l'Inter è stata sicuramente tra le grandi protagoniste. Non è un caso che tutti gli addetti ai lavori l'abbiano incoronata come la regina di questo mercato, anche se è mancata la ciliegina sulla torta. I nerazzurri, infatti, dopo aver puntellato l'attacco con gli arrivi di Alexis Sanchez e Romelu Lukaku probabilmente avrebbero dovuto perfezionare anche il reparto di centrocampo. ...

Il nuovo SplInter Cell sempre più vicino? GameStop potrebbe aver svelato per errore il gioco : Per un franchise che dovrebbe concentrarsi sulla furtività e lo stealth, Ubisoft non sta facendo un ottimo lavoro nel mantenere nascosta la potenziale esistenza di un nuovo Splinter Cell.L'aggiunta più recente a mesi di voci proviene dall'utente Reddit Drunk_Uncle_Pete, che ha notato un paio di occhiali replica di Splinter Cell disponibili per l'acquisto sul sito Web di GameStop. Mentre gli occhiali per la visione notturna sono abbastanza belli ...

Calciomercato Inter - Icardi sempre più vicino al Paris Saint-Germain : gli aggiornamenti : L’attaccante argentino pronto a dire sì al trasferimento al Paris Saint-Germain, prima però vuole rinnovare il suo contratto con l’Inter Procede in maniera spedita la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, l’attaccante argentino ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Francia, chiedendo però prima il rinnovo con la società nerazzurra. Lapresse Secondo Sky Sport, Wanda Nara sta lavorando in ...

Inter - sarebbe sempre viva l'ipotesi Dybala : ipotesi last minute : L'Inter continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri stanno definendo in queste ore l'acquisto di Alexis Sanchez in prestito dal Manchester United. L'attaccante cileno, però, potrebbe non essere l'ultimo rinforzo nel reparto avanzato da regalare ad Antonio Conte. Visto il passaggio al 3-5-2 e l'addio probabile di un elemento importante in passato come Mauro Icardi, infatti, i ...

MotoGp – Sfida Interna in casa Yamaha? Vinales motivato a Silverstone : “il nostro obiettivo è sempre lo stesso” : Vinales si crede: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Silverstone I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna per uno spettacolo unico. La Yamaha arriva in Inghilterra con sensazioni positive, poichè il circuito di Silverstone bene si adatta alla M1. “Silverstone è un percorso che mi piace molto e cercherò di fare del mio meglio dal primo giro. ...

Calciomercato Inter News/ Bergomi : 'Sanchez mi è sempre piaciuto' - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: l'ex difensore Interista ha parlato del cileno e della situazione di Icardi.