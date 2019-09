Facebook e Instagram sono down | problemi di accesso | con i post e con le Storie

Facebook e Instagram censurano i nudi di Canova - Sgarbi vuole portare i social in tribunale : “Algoritmo capra - non distingue arte e porno” : La censura in rete, da parte di Facebook e Instagram, dei nudi artistici delle opere di Antonio Canova fa infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico, che a gennaio è diventato presidente della Fondazione Canova di Possagno, paese natale dello scultore settecentesco, annuncia cause contro i social a causa dell’algoritmo incapace di distinguere tra arte e pornografia, che genera automaticamente un blocco delle immagini di capolavori universali ...

La stretta di Instagram e Facebook su diete miracolose e integratori : Niente più pozioni magiche per dimagrire, addio ai post che celebrano la chirurgia estetica. Instagram e Facebook hanno annunciato l'arrivo di restrizioni sui post che promuovono alcuni prodotti. Saranno rigide per gli under 18 e un po' più morbide per i maggiorenni. I minorenni (o almeno quelli che secondo i dati in possesso della piattaforma lo sono) non vedranno più comparire post promozionali che riguardano diete, pozioni detox e interventi ...

Tutte le novità sui video di Facebook e Instagram : Facebook (Immagine: Getty Images) Durante la conferenza International broadcasting convention (Ibc) in corso ad Amsterdam, Facebook ha annunciato l’arrivo dello strumento Facebook Live e la possibilità di programmare i contenuti di Instagram e Igtv fino a 6 mesi in anticipo. Dopo aver raccolto i feedback degli utenti che hanno eseguito delle trasmissioni live sul social network, Facebook ha deciso di migliorare lo strumento dedicato per le ...

Casapound e Forza Nuova rimossi da Facebook e Instagram : «Diffondono odio» : Nel giorno della fiducia il social è intervenuto sulla presenza dei due movimenti: «Le persone e le organizzazioni che attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto» sulle piattaforme.

Facebook e Instagram oscurano Casapound e Forza Nuova : «Non c'è spazio per l'odio» : Nel giorno in cui avevano deciso di scendere in piazza contro il nuovo governo che stava per chiedere la fiducia alla Camera, attivisti, dirigenti e leader dei due principali movimenti...

Oblio social per CasaPound : oscurate decine di pagine su Facebook e Instagram : A sorpresa sono state bloccate alcune pagine social, tra cui la principale 'CasaPound Italia', che contava ben 280mila...

Casapound e Forza Nuova oscurati sui social : bloccati su Instagram e Facebook : Casapound e Forza Nuova oscurati sui social. Sono stati bloccati su Instagram e Facebook diversi account di Casapound e Forza Nuova.

Oscurati i profili social di CasaPound su Facebook e Instagram : "Diffondono odio" : Il movimento aveva già accusato il social network ad aprile. Non si è fatta attendere la risposta del social: "Le persone e le organizzazioni chediffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono nontrovano posto su Facebook e Instagram"

Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova : Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova, i due più importanti partiti neofascisti in Italia. La notizia è stata confermata da Facebook con una nota inviata ai giornali. Facebook, che controlla

Casapound - bloccati Facebook e Instagram : 18.00 Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento Casapound. Non sono raggiungibili i profili ufficiali del partito e quelli di numerosi responsabili nazionali,locali e provinciali,compresi quelli degli eletti.Consultabili invece i profili Twitter. Dice Di Stefano leader del Movimento: "Un abuso.Sputo in faccia alla democrazia". "E' un fatto molto pesante, non può essere un caso, all'origine del quale devono esserci ...

Casapound e Forza Nuova - offline pagine su Facebook e Instagram : “Violano policy - diffondono odio” : “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia”. Un portavoce di Facebook spiega perché siano stati rimossi, a sorpresa, numerosi profili e pagine di ...

Casapound oscurata su Facebook e Instagram. Di Stefano : "Comportamento fuorilegge - uno sputo sulla democrazia" : Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento di estrema destra Casapound. Dal primo pomeriggio i profili ufficiali del partito non sono raggiungibili, così come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Restano, invece, consultabili i profili su Twitter.“Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri ...

Scompariranno i like su Facebook : dopo Instagram : dopo Instagram, anche la piattaforma Facebook sta pensando di rimuovere il numero dei like sotto i post

Facebook come Instagram : via contatore like/ Svolta contro dipendenza da popolarità? : Facebook come Instagram: via contatore like dai post: 'mi piace' visibili solo dall'autore. La Svolta è stata decisa contro la dipendenza da popolarità?