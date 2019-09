De Lima con The Sound of Mine è uno dei vincitori del concorso #EUandME

Sciopero per il cLima a Milano - per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

CLima : Pose - 'politiche ambientali non si fanno con slogan' : Milano, 27 set. (AdnKronos) - “Ben vengano tutte le iniziative utili per far acquisire una maggiore consapevolezza nei giovani e nei cittadini sulle problematiche legate ai cambiamenti Climatici, ma è doveroso ricordare che le politiche ambientali non si fanno attraverso slogan e divieti". A dirlo è

Da solo in piazza contro i cambiamenti cLimatici : a 12 anni è l’eroe del "Fridays for Future" : Potito è l’unico studente di Stornarella, comune in provincia di Foggia, ad essere sceso in piazza a scioperare seguendo le...

CLima - Conte : “Giovani straordinari - massimo impegno per trovare soluzioni” : “Sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del Governo c’è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilita’“. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando le manifestazioni di oggi. L'articolo Clima, Conte: ...

CLima - l’ambientalista Francesco Bertolini : “I verdi dicono bugie - oggi è di moda creare il nemico” : l’ambientalista Francesco Bertolini sulle pagine di Libero ha spiegato le sue idee riguardo il movimento ambientalista, che oggi ha in Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, il suo volto e la sua voce. Bertolini dice di “assistere con occhi benevoli al movimento attivato” da Greta, ma puntualizza alcune cose che non condivide sui suoi estremismi, sia riguardo le emissioni di anidride carbonica che la plastica. “L’improvvisa illuminazione ...

CLima - Stefano Boeri : “Le metropoli producono il 75% delle emissioni di CO2” : “Le metropoli del mondo, che consumano il 70% delle risorse naturali e producono il 75% delle emissioni globali di CO2, sono tra le principali cause dell’attuale crisi ambientale”. A dirlo è il presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, nel corso del suo intervento al Forum Engie green friday, nel giorno delle manifestazioni per il Clima del Friday for future. “E’ necessario quindi intervenire subito ...

CLima - in piazza con gli studenti anche lavoratori : “Non è un gioco da ragazzi. Anche noi adulti dobbiamo prenderci la responsabilità” : “studenti e lavoratori uniti nella lotta”. Uno slogan che oggi sembra essere tornato di moda nei tanti cortei che hanno riempito le città italiane nella giornata dello sciopero mondiale per il Clima. A Milano, tra le oltre centomila persone che hanno marciato fino in piazza Duomo non c’erano solo studenti, ma Anche tanti metalmeccanici, insegnanti e liberi professionisti che hanno scelto di non lavorare. “Il pezzo più importante della ...

Sciopero per il cLima - il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti : costretto a scendere e andare a piedi : Durante il ‘Fridays for Future’ di Milano, manifestazione di protesta contro i cambiamenti climatici, un motociclista è stato preso di mira dalle critiche di decine di giovani studenti. fermo al semaforo con il motore acceso, il centauro è stato prima costretto a spegnere la moto e, infine, ad andarsene a piedi L'articolo Sciopero per il clima, il motociclista fermo con il motore acceso scatena le proteste degli studenti: costretto a scendere e ...

CLima : momenti di tensione a Palermo - scontro tra ragazzi : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - momenti di paura poco fa al corteo per il Clima degli studenti di Palermo. Un gruppo di ragazzi vestiti di nero ha creato confusione, in piazza Castelnuovo, all'angolo con via Ruggero Settimo. Si è arrivato anche allo scontro fisico tra due gruppi. Un ragazzo è stato a

Fridays for future - a Bologna manifestazione contro il cambiamento cLimatico : Fonte foto: fotogrammaFridays for future, a Bologna manifestazione contro il cambiamento climatico 1Sezione: Cronache Carlo Lanna Gli studenti scendono in piazza nel cuore di Bologna

Oggi è un Fridays for future - ovvero “come marinare la scuola con la scusa del CLima” : Si chiama Fridays for future, ed è un modo facile, veloce e sicuro per marinare la scuola senza subire canzonature di sorta da parte di genitori e insegnanti. Perché ‘salvare il mondo dal cambiamento climatico’ – cosa peraltro fattibilissima solo grazie ad una manifestazione in piazza – è più importante che andare a scuola e imparare qualcosa di questo mondo, ovviamente. Ma attenzione, perché ciò che è scritto in queste ...

Marcia per il cLima - Napoli invasa degli studenti : «Basta con rifiuti e roghi» : L'onda di studenti diretti a piazza Garibaldi per il Friday for future invade la Circumvesuviana. I treni che hanno circolato nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 hanno registrato il...

Avvenire scende in campo. Contro il suicidio assistito? No - si tinge di verde per il cLima : Roma. A poco più di ventiquattrore ore dalla sentenza storica con cui la Corte costituzionale ha aperto al suicidio assistito in Italia, il giornale della Conferenza episcopale italiana, Avvenire – distribuito in ogni parrocchia prima durante e dopo le messe – ha scelto di scendere in campo per la s

Italiani come noi - cosa fare contro il cLimate change? Il vox : “Dalla bici alla carne - cambiamo le abitudini” - “Ma responsabilità è più in alto” : La parola chiave è cambiamento: delle abitudini di consumo, delle scelte politiche, del modello economico. alla vigilia della giornata di mobilitazione indetta dal movimento Fridays for future, ne abbiamo parlato con gli studenti davanti al Politecnico di Milano, trovandoli in buona parte sensibili al tema. “Noi cittadini possiamo fare molto – dichiarano i più consapevoli – per esempio ridurre il consumo di carne, effettuare ...