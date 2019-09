I miti sull’amore romantico che dovremmo sfatare

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) L'altra metà della melaIl principe azzurro L'amore vince su tuttoGli opposti si atraggono Vissero per sempre felici e contentiLe farfalle nello stomacoSe è geloso vuol dire che ci tieneQuante volte vi siete trovate a fare quei discorsi retorici per cui avere un fidanzato è la miglior cosa, che se senti immediatamente le farfalle nello stomaco allora sarà amore, o che tutti abbiamo l’anima gemella… Stop! Dove finiscono iromantici che grazie a film e serie tv hanno popolato il nostro immaginario, e dove inizia la realtà? Ci riferiamo a quel «Che cosa vuoi Vivian?», «Voglio la favola», del film Pretty Woman per esempio, e alle favole Disney che con il Principe Azzurro ci hanno creato false aspettative. Del resto, nell’era dei social e delle chat, che rendono il contatto più semplice e danno maggior possibilità di scelta, siamo tutti molto più esigenti, cerchiamo ...